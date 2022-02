Zdravstvena delavka groba do slovenskega športnika, tekla je kri

Slovenski deskar na snegu Rok Marguč bo letos že četrtič nastopil na olimpijskih igrah. Tokrat pa je spregovoril o izkušnjah iz Pekinga, kjer se bodo v petek začele olimpijske igre. Prireditelji so, kot kaže, zelo strogi pri ukrepih v zvezi s covidom 19. Na facebooku je Marguč zapisal (nelektorirano): »To je to, kar smo videli od Kitajske. Danes imajo novo leto. Drugače sem, kar pozitivno presenečen ... najlepša olimpijska vas vsaj zame v zadnjih štirih izvedbah. Je res, da vsi hodijo kot vesolci okoli nas in da mi je palčko potisnala noter tako, da mi je kri pritekla. No vsaj analnega testa ni . Pa pri minus 17 je tip izključil gretje na busu ...«

Kitajci, da bi preprečili širjenje okužb, izvajajo dnevno testiranje vseh udeležencev iger in sodelujočih. Ti so tudi popolnoma odrezani od splošnega prebivalstva na Kitajskem.

Košir in Centrih o slabih razmerah v izolacijskem hotelu

Doslej so v Pekingu potrdili 24 novih primerov covida 19 med udeleženci. Med njimi sta tudi slovenski deskar Žan Košir in serviser slovenske deskarske reprezentance Darko Centriha, ki je bil nameščen v posebni karantenski hotel za 10 dni oziroma do konca okužbe, ki ga morajo potrditi z dvema zaporednima negativnima testoma.

O izkušnji Koširja in Centriha v izolacijskem hotelu je OKS spregovoril za Siol: »Žan nam je ob prihodu v hotel takoj predstavil razmere. Enolična prehrana, mrzli obroki, slaba internetna povezava, slaba možnost gibanja ... Vodstvo reprezentance se je takoj odzvalo in pritisnilo na MOK, da spremeni nekatere zadeve v hotelu. Razlika je bila opazna že naslednji dan tako pri hrani kot pri kakovosti interneta. Razmere so daleč od idealnih, a se izboljšujejo. Trenirati sicer ne more, na voljo imajo kolo za 'spinning'.«