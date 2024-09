Tudi paraolimpijske igre so bile del velikega športnega spektakla

Danes se v Parizu izteka velik poletni športni festival. Olimpijske in zdaj še paraolimpijske igre so narekovale ritem mestu že v daljšem obdobju, še posebej intenzivno pa v zadnjem mesecu in pol. Ocene tega ritma so zelo pozitivne, tudi paraolimpijske igre pa so prispevale pomemben delež športnega spektakla v francoski prestolnici.

Povezovanje, vključenost in enakovredna obravnava paraolimpijskih iger so bili med glavnimi vodili francoskih prirediteljev. Ti so uspešno izvedli tudi nadaljevanje športnega dogajanja, marsikoga je dober obisk tekem presenetil, športniki in udeleženci pa so lahko čutili pravo (para)olimpijsko vzdušje tudi konec avgusta in v začetku septembra.

Pred večernim slavnostnim dogodkom na stadionu Stade de France, kjer bo na prireditvi ob koncu iger padel zastor nad Parizom 2024, so se danes končala še zadnja tekmovanja. V mestu je bilo dopoldne zelo živahno na ulicah v širšem središču, kjer so potekale maratonske preizkušnje. Sklepne atletske tekme so bile v soboto zvečer na osrednjem stadionu pred 70.000 gledalci, v odlični finalni tekmi košarke na vozičkih so Američani pred polno dvorano Bercy tesno ugnali Britance ...

Vse to in še veliko več so ponudile igre v 11 tekmovalnih dneh. Športniki so vsak dan dokazovali, da niso le udeleženci oziroma da na igrah ne sodelujejo, kot jih marsikdo še vedno želi popredalčkati v skladu s starim olimpijskim geslom o pomembnosti sodelovanja. Poudarjajo, da tudi oni predvsem tekmujejo.

Odlični navijači

Zlato medaljo si zaslužijo tudi gledalci. Več kot dva milijona in pol (zadnji podatki ob koncu iger) prodanih vstopnic je verjetno presenetilo tudi prireditelje same, a gledalci so bili predvsem navijači. Večinsko so podpirali seveda domače francoske športnike, a so v duhu fair playa z aplavzom nagradili vse. Še posebej so znali ceniti trud in borbenost, ko so šli včasih športniki prek meja za dosego cilja. Tekačica na 100 metrov, ki je sredi tekme padla in potem šepajoč počasi korakala priti cilju, je dobila prav tako srčen aplavz kot prvakinja ...

Doseženo so danes na sklepni novinarski konferenci pospremili tudi vodilni organizatorji in predsednik krovne organizacije športnikov invalidov, Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons.

»Pariz 2024 je postal nova globalna znamka paraolimpijskih iger. Izkušnja športnikov je bila izjemna, pa tudi sami so se neverjetno potrudili. Bilo je fantastično,« je dejal Parsons.

Poudaril je tudi dediščino Pariza 2024 za mesto in Francijo: »Ta država je zdaj bolj dostopna in bolj vključujoča kot kdajkoli prej. Zasluge za to imajo igre. Če jih vzamemo kot metaforo, smo videli, kaj lahko svet športa ponudi svetu nasploh.«

Ostro proti

Predsednik krovne organizacije parašportnikov pa je ostro proti zamislim, da bi nekoč olimpijske in paraolimpijske igre morda združili na enotnem tekmovanju: »Sem odločno proti. Paraolimpijske igre so edino tekmovanje na svetu, kjer so osebe z oviranostmi res v središču dogajanja. Če bi se združili z olimpijskimi igrami, bi to izgubili.«

Predsednik organizacijskega obora Pariza 2024 Tony Estanguet, odgovoren tako za olimpijske kot paraolimpijske igre, je tudi poudaril izjemen uspeh in izpolnjene cilje:

»Letvico smo postavili zelo visoko, navdušeni smo, da smo spremenili dojemanje ljudi. Pariz 2024 ni imel vpliva samo na našo državo, ampak na ves svet. Bila je izjemna avantura.«

Kot poseben dosežek pa je omenil tudi, da so v nekaj primerih prodali več vstopnic za paraolimpijske igre kot olimpijske, kar se je zgodilo na nekaterih tekmah v atletiki in plavanju. Skupno z olimpijskimi igrami je število prodanih vstopnic doseglo 12 milijonov, so ob koncu drugih iger v Parizu sporočili prireditelji.