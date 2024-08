Kolesar brez rok in ene noge do bronaste medalje (VIDEO)

Ko je bil Ricardo star osem let, se je po nesreči dotaknil kabla visokonapetostnega daljnovoda. Poškodbe so bile tako hude, da so mu morali amputirati obe roki in levo nogo.

Ampak, Ricarda je po tej nesreči gnalo samo še naprej. Da, tudi v nemogoče dosežke. Kar je najpomembnejše danes, niso njegovi uspehi, naslovi in medalje, Ricardo Ten Argiles je 47-letni paralimpijski (napisano po novem, ne paraolimpijski, ampak paralimpijski) športnik, ki je s svojo predanostjo in delovno etiko, postal vzornik mnogim športnikom po svetu.

Njegova zgodba je navdihujoča in dokazuje, da lahko z vztrajnostjo in strastjo premagamo tudi najtežje ovire ter dosežemo izjemne uspehe.

Na letošnjih paralimpijskih igrah v Parizu je že nastopil na velodromu v disciplini C1, zasledovalni vožnji na 3000 metrov. Osvojil je tretje mesto.

Manj, kot je pričakoval, a je končno začel bentiti, da se mu že poznajo leta. Seveda, je Ricardo priljubljen tudi zaradi svojega optimističnega humorja. Kjerkoli in na kateremkoli tekmovanju se pojavi, je humor njegova obvezna oprema, seveda poleg osredotočenosti na tekmovanje.

Ricardo Ten Argiles je dirkal v disciplini C1 3000 m. FOTO: Julien De Rosa Afp

Nikoli ne bomo pozabili lanskega svetovnega prvenstva v dirkališčnem kolesarstvu za parakolesarje na Škotskem v Glasgowu. Postal je svetovni prvak, dobil je mavrično majico in zlato medaljo in ročno uro Tissot! Ročno uro so podarili človeku, ki nima rok! Ampak, Tissot je bil glavni sponzor prvenstva in Ricardo je to sprejel s svojim značilnim črnim humorjem.

Prej plavalec, zdaj še kolesar

Ricardo je svojo športno pot začel kot plavalec in v tem športu je osvojil že vse, kar se je dalo, zato je presedlal na kolo. Vsi so ga debelo pogledali, ko je izrazil željo, da bo kolesaril. Ampak, danes se lahko pohvali s kopico naslovov svetovnega, evropskega in olimpijskega prvaka. Pravi, da mu je nerodno pred sodelavci zgolj zato, ker jim je naprtil ogromno dela okoli opreme in kolesa. Človeka, ki nima rok in ene noge, ni lahko posaditi na sedež kolesa. Po fotografijah boste ugotovili, zakaj se Ricardo opravičuje.

Volja premaga vse ovire. FOTO: Bob Martin Afp

FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters