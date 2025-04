Ukradene mrcine našli v Prekmurju (FOTO)

Minuli četrtek pozno zvečer so imeli policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota kar dober nos. Okrog 23. ure so namreč na avtocestnem počivališču Pince, nedaleč od meje z Madžarsko, ustavili in kontrolirali kolono treh vozil višjega cenovnega razreda, dva range roverja in jaguarja, ki so imela nameščene italijanske registrske tablice.

V postopku preverjanja so za vsa tri ugotovili, da so manipulirana in da so bila pred časom ukradena v Italiji. Zasegli so jih, njihova skupna vrednost pa je ocenjena na okrog 80.000 evrov. Ugotovljeno je bilo, da imajo vozniki – gre za 25-, 30- in 34-letnega državljana Romunije – ponarejeno dokumentacijo, eden pa ni imel niti vozniškega dovoljenja.

Vozniki so imeli ponarejeno dokumentacijo, eden pa nima niti vozniškega dovoljenja.

Zoper tujce je bil uveden predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja in ponarejanja listin. Zoper vse bo podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Vozila bodo vrnjena oškodovancem v Italiji, so sporočili s policije in dodali, da je bil za enega voznika zaradi neposedovanja vozniškega dovoljenja uveden tudi prekrškovni postopek.

Zoper tujce je bil uveden predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja.