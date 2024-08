Bralec se sprašuje, ali se mu meša. Kaj je prav? Paralimpijski ali paraolimpijski?

V Franciji so se pred dnevi začele paralimpijske igre, na katerih je slovenski športnik Franček Gorazd Tiršek postal paralimpijski prvak. Poročanje o njegovem uspehu in samih igrah pa je med nekaterimi bralci naletelo na buren odziv. Številni bralci so se namreč obregnili ob to, da mediji pišejo paralimpijske in ne paraolimpijske igre. Prepričani, da gre za napačen zapis in nemarno slovnično napako, so se mnogi zgražali tudi na družabnih omrežjih.



Obrvi je ob tem privzdignil tudi naš bralec Darko. »Šele danes sem ugotovil, da v Parizu ne potekajo paraOlimpijske igre, ampak paralimpijske, ki se jih udeležujejo slovenski paralimpijci iz paralimpijske zveze Slovenije. Ko sem to videl, sem se spraševal, ali se mi meša in rabim počitek v Polju ali smo dejansko nekje v toku časa pozabili na črko "o".«



Naš bralec Darko ni prvi in edini, ki je to opazil in se spraševal, kaj se dogaja in kdo ima prav. To vprašanje se je v preteklosti že pojavilo na forumu svetovalnice ZRS-sazu. Moderator je v Jezikovni svetovalnici pojasnil, kako je prišlo do tega in zakaj.



Uskladitev imena

»Pravni razlog za spremembo v lastnem imenu je zahteva Mednarodnega olimpijskega komiteja iz leta 1990, da se organizatorji iger za športnike invalide odrečejo rabi besede olimpijski, ki ima naravo znamke. Torej je bila beseda olimpijski v imenu sporna zaradi lastništva, oddaljevanje od nje pa nekaj, kar je z vidika mednarodne paralimpijske organizacije zaželeno zaradi razlikovanja,« so zapisali.



V Svetovalnici so v nadaljevanju pojasnili, da je bil po njihovih informacijah slovenski paraolimpijski komite do nedavno sestavni del Olimpijskega komiteja Slovenije, nato pa so se združili z Zvezo za šport invalidov Slovenije in tako prišli pod okrilje druge mednarodne organizacije, ki je zahtevala spremembo oziroma uskladitev imena.



»Na Zvezi za šport invalidov – Paralimpijskem komiteju so nam pojasnili, da imena uradno sicer res še niso spremenili, saj so na UE Ljubljana njihov zahtevek za spremembo imena zavrnili, ker je treba po novi zakonodaji v skrajšani obliki imena zapisati ne več samo s kratico (npr. ZŠIS POK), ampak mora biti že v skrajšani obliki opredeljeno, da gre za društvo ali zvezo (tj. Zveza ŠIS POK),« še pišejo v Jezikovni svetovalnici, kjer so dodali, da je bil odgovor usklajen v ožji skupini Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU.

Kaj je prav in kaj ne?



Dodatno so pojasnili, da oblika paralimpijski z jezikoslovnega vidika ni vprašljiva ali problematična. »Pojasnjujemo jo kot prekrivanko (tj. tvorjenko, v kateri se spojita dve besedi, in sicer se prva okrni v zadnjem delu, druga pa v prvem delu): paraplegija + olimpijski = paralimpijski



Prvi del tvorjenke (para) torej ne izraža pomena 'nepravi, podoben, približen', temveč je prvi del besede paraplegija.« Dodajajo še, da je besedotvorni postopek pri nas je redek (kosilo + večerja = kočerja), prevzetih besed tega tipa v knjižni slovenščini pa je vedno več (Britain + exit = brexit; banka/bankir + gangster = bankster).



Jezikoslovci še pojasnjujejo, da obliki paraolimpijski in paraolimpijada, ki sta zaradi dolgotrajne rabe trenutno najpogostejši, jezikoslovno nista sporni.

»Po tem vzorcu so v slovenščini tvorjene tudi mnoge podobne: miniolimpijada, ciciolimpijada, evroolimpijada; sem bi lahko prišteli tudi etnolimpijado, čeprav se v tej obliki o iz prvega in o iz drugega dela tvorjenke že prekrivata.«



Dodajajo še, da paralimpijski in paraolimpijski v sodobni rabi obstajata kot dvojnici in da je stvar odločitve posameznika, uredništva, medija ..., katero obliko bo uporabljal. »Pisne dvojnice so pogosto znak razvoja, dogajanja v jeziku in niso nič slabega. Če smo se jih v obdobju Levca bali zato, ker je šlo za sistemsko neustaljenost jezika (domol – domov; črešnje – češnje; bravec – bralec), so danes odraz sinhrone dinamike sistema.«



Zapisali so še, da jezikoslovci lahko zgolj ugotovijo, da noben od obeh pridevnikov ni »pravilnejši ali bolj slovenski«, je pa trenutno paraolimpijski bolj uveljavljen, kar je razumljivo glede na datum preimenovanja.