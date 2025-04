Teden z Luno: energija se spreminja, čustva iščejo ravnovesje

Ponedeljek, 14. 4. Luna je v intenzivnem škorpijonu, tako bodo tudi naša čustva nekoliko zahtevnejša. Kontraparalela Marsa in Plutona prinaša več agresivnih zgodb in tudi v nas vzbuja več negativnih čustev, še najbolj jeze, lahko pa celo sovraštva. Omenjeno energijo lahko uporabimo kot gorivo za delo, šport, akcijo. Včasih pomaga, če gremo na skrajni rob svojih fizičnih zmožnosti.

Torek, 15. 4. Luna bo tudi v torek v škorpijonu, toda v večernih urah ima prijetnejše aspekte in tako se zdi, da se bomo lažje motivirali in notranji nemir spremenili v akcijo. Večerne ure so primerne tudi za poglabljanje odnosov. Več bo strasti, več možnosti, da se z nežnostjo in razumevanjem odpremo drug drugemu.

Sreda, 16. 4. Luna v strelcu nas povleče iz čustvenih globin in spodbuja v akcijo. Njeni aspekti so temeljno spodbudni, tako bomo lažje čutili podpirajočo optimistično energijo strelca. Merkur preide v ovna, tako bosta zmeda in kaos počasi za nami, naš razum bo iz dneva v dan bolj jasen, mi pa bolj odločni.

Četrtek, 17. 4. Jupiter poldrugi kvadrat Pluton in kontraparalela omenjene dvojice nam bosta hotela krasti upanje, nosila skrbi, vezane na finančno področje, na finančne trge, prinašala velike spremembe, pritisk je lahko tudi na ceno nafte. Luna v strelcu tako ne bo mogla vzbujati toliko optimizma in navdiha kot običajno. Merkurjeva konjunkcija z Neptunom bo odprla vrata novostim.

Petek, 18. 4. Mars prestopi v leva in zaključuje dolgo obdobje Marsovega potovanja po raku. Tako bo od tu vsak dan več energije, borbenosti, podjetnosti. Le pravo mero moramo imeti, da nas ne odnaša predaleč. Jutro zna biti še naporno, z več strahov in negotovosti. Zgodnje popoldanske ure bodo dobre za dogovore. Večerni čas je spet nekoliko bolj naporen. Luna bo pozneje popoldan že v kozorogu in mi bomo bolj resni.

Sobota, 19. 4. Sonce vstopi v stabilnega bika. Od tu naprej se bomo manj zaganjali v življenje in delovali bolj rutinsko, zdravorazumsko. Marsov trigon na Neptun prinaša več ustvarjalne energije, sočutne bitke in duhovne prodornosti. Luna v kozorogu zahteva od nas, da smo kljub praznikom pridni, čisti, urejeni.

Nedelja, 20. 4. Luna v kozorogu bo imela predvsem spodbudne aspekte, tako bo velika noč v lepih, stabilnih energijah. Venerin sekstil na Uran prinaša družabnost in vznemirjenje, pripravljenost za smeh in dobro voljo. Merkurjev sekstil s Plutonom pa prinaša možnost, da vidimo stvari, kot so, pa če nam je to, kar bomo videli, všeč ali ne.