Del Slovenije bodo preletavali vojaški helikopterji in letala: to je razlog

Na območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline in vadišča v Postojni se bo danes začelo usposabljanje v okviru mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. V tem času bodo ta območja preletavala letala in helikopterji. Na Vrhniki in v Borovnici pa se bo medtem začela vojaška vaja Skok.

Slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev se bodo od danes do petka usposabljali na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline ter Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna. V 154. centru kontrolorjev združenih ognjev Slovenske vojske od konca marca in do začetka maja poteka šesttedenski tečaj, ki se ga udeležuje 12 pripadnikov oboroženih sil iz sedmih partnerskih in zavezniških držav, so navedli na obrambnem ministrstvu.

Usposabljanje na teh območjih bodo podpirali posadke lahkega bojnega letala Hudournik, helikopterjev Bell 412 in Cougar AS AL 532 ter 45. center goseničnih bojnih vozil s posadkami tankov M-84. Posadke letal in helikopterjev bodo območja usposabljanja preletavale v določenih časovnih intervalih glede na vremenske razmere in razpoložljivost letalnikov.

Vaja skok bo trajala do petka

Medtem se bo v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki ter v skladišču vojaške opreme v Borovnici in okolici začel prvi del vojaške vaje Skok, ki bo prav tako trajal do petka. Scenarij predvideva sabotažo v tehničnem skladišču vojaške opreme v Borovnici in močno eksplozijo. Udeleženci se bodo odzvali na teroristično grožnjo s takojšnjo uporabo odzivnih sil, pri tem pa bodo preizkusili usklajenost načrtovanja in delovanja, so pojasnili na ministrstvu.

Na vaji bodo poleg pripadnikov Slovenske vojske sodelovali predstavniki obveščevalno varnostne službe, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, policije, Uprave RS za zaščito in reševanje, prostovoljnih gasilskih društev in poklicnih gasilskih organizacij, direktorata za obrambne zadeve, specializiranega državnega tožilstva, občin Vrhnika in Borovnica ter službe za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo.