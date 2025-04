Lončarka Sabina Kremžar Pančur z Gmajnice pri Komendi živi in dela v kraju, ki je že od nekdaj znan po glini in lončarski tradiciji. Že njen oče Franc Kremžar je bil lončar, prav tako predniki, ki so se po večini ukvarjali s tradicionalno keramiko. Za lončarstvo jo je navdušil oče, saj je bila že od mladih nog pri njem v delavnici. »Začela sem s čiščenjem delavnice, pri 16 letih pa sem že naredila prvo majoliko,« pove Kremžar Pančurjeva. Se pa najbolj bojimo apnenca, ki ga v glini ne vidimo. Pokaže se lahko šele, ko izdelke žgemo v peči. »Oče se je ukvarjal s tradicionalnim lončarstvom, jaz...