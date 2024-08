Golob obiskal slovenske paraolimpijce, Gabrovo zamešali za bivšo ženo premierja (FOTO)

Potem ko se je v sredo na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona udeležil sprejema v Elizejski palači, nato pa prisostvoval svečanemu odprtju paraolimpijskih iger v Parizu, je danes predsednik slovenske vlade Robert Golob obiskal še olimpijsko vas in pozdravil slovenske športnike invalide.

Paraolimpijske igre so bile njegova prva izbira

V nagovoru slovenski paraolimpijski reprezentanci je dejal, da so bile paraolimpijske igre njegova prva izbira, po posebnem povabilu predsednika Macrona se je šele kasneje odločil, da bo pred tem obiskal tudi olimpijske igre, je sporočila njegova služba za odnose z javnostjo.

»Osebno mi je zelo pomembno, da sem danes tu, saj vem, da je šport eden izmed načinov, s katerim lahko vsi z omejitvami dokažejo, da niso nič manj vredni kot drugi. Šport je tudi način izražanja, preseganja omejitev in to sporočilo športa je neverjetno,« je v olimpijski vasi dejal slovenski premier.

Dodal je, da je bilo to sporočilo vseprisotno tudi na otvoritveni slovesnosti ter v nagovoru parašportnicam in parašportnikom izpostavil, da je pomembno, da so ponosni nase. »Rezultat je manj pomemben. Kar je pomembno, je tisto, kar vas žene in naj vas žene še naprej. Vsem nam dokazujete, da zmorete bistveno več, kot si mislimo. Vaša pot na paraolimpijske igre je dokaz moči človeškega duha in predstavlja navdih za vse nas. Veličina se ne skriva v naših omejitvah, temveč v tem, kako se nadnje dvignemo. Vi to najbolje predstavljate,« je povedal Golob.

»Obiskali ste nas kot prvi predsednik vlade v samostojni Sloveniji, ste prvi premier, ki je prišel na paraolimpijske igre, to je res velika čast. Trud, ki ga dajejo parašportniki, ekipe in spremljevalci, je praktično identičen tistemu, ki ga dajejo naši športniki. Invalidi pa imajo še več problemov, da sploh pridejo na trening in podobno. Zato nam zelo veliko pomeni izkazana čast,« pa se je v imenu ekipe predsedniku za obisk zahvalil njen vodja Boro Štrumbelj.

Pred odhodom iz Pariza si bo premier danes zvečer ogledal še tekmo ženske odbojke sede med Slovenijo in Kanado.