Tri žezla v vročem New Yorku

Svež je še spomin na pariško teniško pravljico Tamare Zidanšek, ki se je junija na Roland-Garrosu prebila v zgodovinski polfinale. V Wimbledonu je bila najboljša Slovenka Kaja Juvan, ki je igrala v tretjem krogu. Največ izkušenj z modro trdo podlago v New Yorku pa ima Polona Hercog. To so tri slovenske adutinje na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam.



OP ZDA se bo ob strogih protikoronskih ukrepih začelo danes, ko bosta na igrišče stopili Juvanova in Zidanškova. Slovenke se ne morejo pohvaliti z dobrimi dosežki v New Yorku. Zidanškova v dveh poskusih še ni preskočila prve ovire v Flushing Meadowsu, Hercogova je bila v desetih nastopih trikrat v drugem krogu (2011, 2014, 2015), Juvanovi je to uspelo na lanskem debiju. Tretji krog je torej pravšnja višina letvice. V najboljšem scenariju bi se v njem pomerili Juvanova in Zidanškova, kar bi pomenilo, da bi Slovenija po letu 2008 in Katarini Srebotnik spet imela igralko v osmini finala. A pot do tja je dolga.



Zidanškova (40. igralka na lestvici WTA) se bo danes pozno zvečer pomerila s 84. igralko sveta, Američanko Bernardo Pera. Proti njej je doslej igrala dvakrat in obakrat izgubila v dveh nizih, nazadnje maja letos na mastersu v Rimu. Okrog 19. ure pa bo na igrišče stopila Juvanova. Njena tekmica bo Britanka Heather Watson, ki je leta 2009 zmagala na mladinskem OP ZDA, toda pri članicah v kar devetih poskusih še ni dobila dvoboja.



»Ne poznam je dobro, nisem še igrala proti njej, sem pa videla nekaj posnetkov,« je povedala Ljubljančanka in dodala, da se počuti dobro: »V zadnjih mesecih smo po moji bolezni veliko trenirali. Veselim se prvega dvoboja proti kakovostni igralki. V New Yorku je trenutno zelo vroče, a je vzdušje super,« je povedala 20-letna Juvanova, 109. na lestvici WTA.

Đoković po rekord

Najtežje delo se obeta naši najbolj izkušeni igralki Hercogovi (86.), ki je že enajstič v glavnem žrebu. Pomerila se bo z deseto nosilko Petro Kvitovo, dvakratno zmagovalko Wimbledona. Mariborčanka se je s Čehinjo pomerila dvakrat in še ni dobila niza. Morda se bo to spremenilo jutri zvečer. Glavna favoritinja 48,75 milijona evrov vrednega turnirja je prva igralka sveta Ashleigh Barty, naslov pa bo branila Naomi Osaka. Avstralka sicer v New Yorku še ni prišla dlje kot do četrtega kroga, Japonka pa je imela v zadnjem času veliko težav predvsem s seboj in ni bila kos pritisku na domačih OI.



V moški konkurenci Slovenija tokrat ne bo imela predstavnika. Aljaž Bedene je nastop odpovedal, Blaž Rola pa se je zaustavil na zadnji stopnički kvalifikacij. Vse oči bodo seveda uprte v Novaka Đokovića, ki je v Tokiu želel osvojiti dve zlati kolajni, na koncu pa ostal brez odličja. Če se bo Srb sestavil, bo postal prvi igralec po 52 letih (Rod Laver), ki bi mu uspel koledarski slam, potem ko je letos dobil OP Avstralije, OP Francije in Wimbledon. Ob tem bi z 21. naslovom za veliki slam prehitel Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, ki ju v New Yorku ni.

