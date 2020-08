Slovo po alkoholizirani vožnji

Marcelo Brozović pri Interju nima tako čvrstega mesta kot slovenski vratar Samir Handanović.

V Münchnu s Kimmichom in z Goretzko

V vsej paleti odličnih hrvaških nogometašev, ki so pred dvema letoma zablesteli na mundialu v Rusiji, premagovali ugledne tekmece in se ustavili šele pod moskovskimi žarometi v velikem finalu s Francijo (2:4), je v zadnjih dneh pogosteje od drugih v javnosti ime, 27-letnega člana Interja iz Milana. Iz dneva v dan je več zapisov o tem, da bi se preselil k največjemu nemškemu klubu v München ...Zagrebčan je, kot se spodobi za najboljše nogometaše iz mesta, ligo prvakov prvič okusil pri Dinamu, v tistem poletju 2012 je zamenjal, potem ko je slednji odšel v Hamburg k moštvu HSV. Na dlani je bilo, da je tudi pred adutom zvezne vrste prihodnost pri katerem od velikih evropskih klubov. Črno-modri Inter je bil takrat, ko je bil star 21 let, njegova prva postaja v tujini.Prišel je v Milano skupaj z rojakom, hitro sta prevzela pomembni vlogi, toda njuno novo moštvo ni bilo kos novi Juventusovi dinastiji. Pri Interju so iskali načine, kako bi jo ustavili, Perišićeva lakota po lovorikah pa ga je vodila v mesto, v katerem imajo v zadnjem desetletju podobno dinastijo kot v Torinu – Dalmatinec igra pri Bayernu. »Perišić odhaja iz Münchna, zamenjal ga bo Brozović,« so udarili z naslovom na spletni strani hrvaškega časnika Sportske novosti, ob tem navedli italijanski vir inter-news.it, podobne zapise je bilo zaznati tudi v tisku Lombardije in sosednjega Piemonta, kjer seveda kraljuje Juventus. Dejansko pa tudi münchenski TZ, mestni časnik s podrobnim dnevnim utripom, iz Bayernovega tabora iz dneva v dan pogosteje poroča o možnosti novega hrvaškega nogometaša k nemškemu prvaku.Pri Interju se še niso oglasili. Zdaj jim je najpomembnejše, da so se na sredin večer brez zapletov in ob zmagi z 2:0 proti Getafeju uvrstili v četrtfinale evropske lige, 2. mesto v domačem prvenstvu za premočnim Juventusom je ostalo vidno podčrtano. Toda očitno Brozović nima tako čvrsto zasidranega mesta kot denimo naš vrataršt. 1 pri Interju že od leta 2012. Hrvaški reprezentant si je svoje delnice znižal prav v prejšnjem tednu, pretiraval je s prehitro vožnjo, za nameček v alkoholiziranem stanju. Sledil je odvzem vozniškega dovoljenja, za njim kajpak še kazen pri klubu.Obenem pa nogometni München po prvih ocenah zadovoljno pričakuje uresničitev napovedanega prestopa. Pred vrati je namreč odhod. »In če se bosta poslovila od kluba šeinbo športni oddelek pod vodstvommoral okrepiti zvezno vrsto,« so jasno zapisali pri TZ. Prav Brozović pa je zdaj vroč kandidat, da bi se v naslednji sezoni pridružilinpri ofenzivnih nalogah na sredini igrišča.