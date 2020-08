Slovenci bodo plesali v Evropi tudi septembra

Prekmurci so osvojili pokalno lovoriko, v novi sezoni želijo storiti korak naprej tudi v slovenskem prvenstvu. FOTO: NZS

Le še dan je do začetka slovenskega nogometnega prvenstva, ki bi bilo lahko še zanimivejše kot nazadnje, ko je v dramatičnem finišu pripadlo Celjanom. Jutri in pojutrišnjem bodo igrali le tri tekme 1. kola od petih, potem ko je covid-19 obiskal tabora Domžal in Aluminija.Tudi v sezoni 2020/21 naj bi se borili za vrh podobni klubi kot običajno. Naslov naj bi ostal v severovzhodni Sloveniji, saj so Maribor, Celje in Mura najmanj posegali v svoj kader. Le en klub v državi bo krenil v sezono z imperativom državnega prvaka – to je Maribor, vsi drugi bodo želeli opraviti čim več, med njimi tudi prvak Celje, pokalna zmagovalka Mura in prevetrena Olimpija. Včeraj so dobili nove izzive pod Uefinim dežnikom, zato je dodatno zanimivo, kako so pripravljeni na prve bitke.Že danes se zdi, da bi lahko prvič doslej igralo septembra v Evropi več slovenskih klubov. Drugo kolo kvalifikacij za evropsko ligo je namreč na sporedu sredi septembra.Celje: Še naprej v boju za vrhPotem ko so preložili para Maribor – Aluminij in Domžale – Bravo, ponuja sreda le eno tekmo 1. kola, zato pa bo ta bolj zanimiva. Derbi med Celjem in Muro bo odgovoril na marsikatero vprašanje. Celjani poznajo prva tekmeca v Evropi – vsaj upamo, da bo irskemu Dundalku sledil v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov še zmagovalec tekme med Moldejem (Norveška) in Kuopiem (Finska). To bi pomenilo, da bivodil najmanj tri evropske tekme, kar bi tudi klubsko blagajno oplemenitilo najmanj za milijon Uefinih evrov.Celjani delajo odlično, pripravljeni so za prodajo svojih udarnih adutovin drugih – toda šele po koncu kvalifikacij –, saj so angažirali tri okrepitve z napadalne polovice igrišča. Prišli so ofenzivni vezist(Aluminij), levo krilo(Rudar) in povratnik, napadalec(Romunija).Klub iz knežjega mesta je ohranil mirnost, organiziran pristop in zmerne ambicije, zato bi se moral tudi v novi sezoni boriti za Evropo.Maribor: Imperativ prvo mestoŠtajerci v minuli sezoni niso preboleli odhodovin, novi garnituri ni uspelo na vrh. Naslov prvaka bo v naslednjih mesecih prvi imperativ zain– ko bodo vijoličasti sploh začeli igrati! Prej kot v 3. kolu zanesljivo ne … V Ljudskem vrtu so lahko navdušeni nad razpletom žreba 1. kola boja za evropsko ligo. Severnoirski klubi ne sodijo niti med povprečne, Maribor bi moral zanesljivo preskočiti boljšega iz dvoboja Corelaine (S. Irska)/Florita (S. Marino).V klub sta se vrnilain, prišla sta tudiin– torej trije napadalci in vratar, zato bo v konici igrišča gotovo nastal prepih.Olimpija: Kot na kolodvoruLjubljančani so največja neznanka in jim je težko določiti izhodiščni položaj pred začetkom 1. SNL. Njihova slačilnica je podobna železniški postaji, saj dva dni pred njihovo prvo tekmo – v četrtek ob 19. uri bo v Stožicah gostovala Gorica – nihče ne zna našteti niti polovice udarne enajsterice zeleno-belih. Bil je nov remont: odšli so, morda vratar… Prišli pa so levi in desni bekin, štoperin napadalec, …Olimpija ni (bila) sposobna premagati niti drugoligaša, zato je težko reči, da je sedma ekipa islandskega prvenstva Vikingur Reykjavik ugoden žreb za Ljubljančane. Prva evropska tekma Olimpije bo 27. avgusta v Stožicah.Mura: Nov korak naprej?Četudi so Prekmurci v končnici sezone 2019/20 pričakovano popustili, so lahko zadovoljni z opravljenim. Osvojili so pokal NZS, uveljavili več nogometašev in dobro sodelujejo tudi s pokrovitelji. Gotovo je napočil trenutek za nov korak naprej, kar pomeni vse, kar bi bilo bolje od četrtega mesta. Tudi to ne bo samoumevno v konkurenci Maribora, Olimpije, Celja, Kopra, … Trenerje lahko vesel imena prvega tekmeca v boju za evropsko ligo 2020/21: FC Nömme Kalju je gotovo premagljiv, četudi bo tekma v Estoniji.