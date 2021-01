Prvi večer resnice pod stožiškimi obroči

Dvoboji z Budućnostjo doslej košarkarjem Cedevite Olimpije niso bili usojeni, saj so morali v tej sezoni kar dvakrat preložiti tekmo 5. kroga lige ABA zaradi okužb v črnogorski zasedbi. Zato pa se bosta moštvi zdaj srečali dvakrat v treh dneh, obakrat v stožiški dvorani. Danes ob 20.30 v 2. krogu drugega dela evropskega pokala, v četrtek ob 19. uri pa še za točke regionalnega prvenstva.



Prejšnji teden so se Ljubljančani prepričali o moči bolonjskega Virtusa, ki ga strokovnjaki postavljajo na vrh lestvice favoritov evropskega pokala, drevi pa jih bržkone že čaka prvi odločilni nastop za uvrstitev v četrtfinale. Budućnost je namreč prekosila francoski Bourg kar s 108:80, in če bi osvojila še Stožice, bi imela težko nadomestljivo prednost.



Pri Cedeviti Olimpiji vendarle poznajo tako dobre kot slabe plati tekmecev iz Podgorice, zato vedo, da niso imuni proti nihanjem. V uvodnem delu evropske sezone so doživeli pet porazov v desetih nastopih (po dva proti Unicaji Malagi in Mornarju), v zadnjih treh krogih lige ABA pa so se najprej namučili s Krko, nato presenetljivo klonili v Splitu, v sobotnem derbiju pa ugnali Partizan z 80:72.



Pred prvim soočenjem z Budućnostjo v sezoni je Olimpijin trener Jurica Golemac ostal zvest svoji tradiciji in namenil nasprotnemu moštvu zvrhan koš pohval. V mislih je imel predvsem organizatorja igre Nikolo Ivanovića, ki je bil na dosedanjih tekmah evropskega pokala prvi strelec (povp. 17,6 točke) črnogorskega moštva, kanadsko krilo Melvina Ejima (13,4), centra Willieja Reeda (12,1) in branilca Justina Cobbsa (11,1). Po prihodu iz Španije, kjer je sezono začel pri Gran Canarii, vse bolje igra tudi italijanski branilec Amedeo della Valle. Proti Bourgu je prispeval 15 točk, proti Partizanu 17, osem manj kot Ivanović.

Perry: Slab skok nas ubija

»Budućnost igra najboljšo košarko med vsemi moštvi v ligi ABA. V minulih tednih je imela težave, a vidi se, da ji je premor prišel prav, saj so se košarkarji osvežili. Igrajo z veliko energije, kar je bilo vidno tudi na tekmi s Partizanom. Budućnost bo favorit tudi v Stožicah, saj ima dolgo zasedbo in na vsakem položaju dva vrhunska igralca. Če si želimo priigrati ugoden rezultat, moramo dati od sebe veliko več kot v zadnjih dvobojih. V mislih imam predvsem kontaktno igro, izkoristiti pa moramo sleherno majhno napako tekmecev.« Branilec Kendrick Perry meni, da bo zelo pomemben tudi skok. »Na zadnjih tekmah nas je ubijal,« pravi.



Zanimivo je, da bo Budućnost šele drugič v svoji zgodovini gostovala v Ljubljani v dvoboju evropske ravni. Moštvi sta se v sezoni 2002/03 srečali v evroligi in obakrat so bili uspešnejši Olimpijini košarkarji; v domači dvorani s 83:71 in v gosteh s 100:81.



Para 2. kroga v skupini G, danes: Cedevita Olimpija – Budućnost (20.30); sreda: Bourg – Virtus Bologna (18.45); vrstni red: Budućnost in Virtus po 1:0, Cedevita Olimpija in Bourg po 0:1.

