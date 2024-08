Po grozljivi poškodbi je »petkrat umrla«, zdaj je olimpijska prvakinja

Laura Collett je ena od zmagovalk ekipnega konjeniškega tekmovanja na olimpijskih igrah – vendar je za udeležbo v Parizu morala petkrat premagati smrt.

V senci dvorca Chateau de Versailles je britanska ekipa, ki poleg Collett sestoji še iz Rosalind Canter in Toma McEwna, končala tridnevno tekmovanje s skupnim rezultatom 91,3 kazenskih točk pred Francijo s 103,6 in Japonsko s 115,8.

»Na vrhu sveta,« je po dogodku dejala Collett. »Nikoli, nikoli nisem jahala v takšnem vzdušju. Ni besed, ki bi opisale razpoloženje teh treh dni. Nisem si mislila, da bo kaj preseglo kros, bilo je nerealno.«

Petkrat je premagala smrt. FOTO: Pierre-philippe Marcou Afp

Leta 2013 je Laura premagala smrt po težkem padcu s konja. Po petkratnem oživljanju in nujni traheotomiji so ji diagnosticirali zlomljeno ramo, zlomljena rebra, predrta pljuča, raztrgana jetra in poškodbo ledvic.

»Poezija v gibanju«

Vendar pa je bila najhujša poškodba njenega očesa, saj se ji je odtrgal delček ramenske kosti, po krvnem obtoku pripotoval do desnega očesa ter poškodoval vidni živec.

Zlati konjeniki: Rosalind Canter, Laura Collett in Tom McEwen. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Zaradi padca je jahačica oslepela na eno oko, a kljub temu lahko pravilno oceni globino, ko skače čez ovire. Collettin sotekmovalec McEwen jo je navdušeno pohvalil: »V resnici je bilo vse v redu, bila je neverjetna. Poezija v gibanju.«