Michael Wiederer: Celje naj se zgleduje po Krimu

Michael Wiederer je že pravi inventar v pisarnah Evropske rokometne zveze. Od nekdaj je povezan tudi s slovenskim rokometom, saj je postal generalni sekretar EHF v času osamosvojitve naše države. Naloge prvega operativca na Dunaju je opravljal do leta 2016, od takrat je predsednik evropske rokometne družine.

V vseh teh 30 letih pa nikdar ni bil postavljen pod toliko izzivov kot v zadnjih dveh. Najprej covid-19, zdaj vojna v Ukrajini. Na Ljubljanskem gradu, kjer so opravili žreb skupin za euro 2022, je potrdil, da je evropski rokomet v dobri kondiciji.

Zadnji dve leti sta predstavljali velik izziv za ves evropski šport, tudi rokomet. Kako ocenjujete, da ste prebrodili krizo?

»Rekel bi, da smo odbili vse napade virusa. Kar koli nas je zadelo, smo ostali pokončni. Pohvalil bi odločnost EHF in njeno pripravljenost, da kljub vsemu organizira vsa tekmovanja. Moj moto je bil, da moramo ne glede na vse vztrajati in izpeljati tekme, sicer rokomet ne bi več obstajal. Zdaj so se vrnili gledalci in upam, da bodo tudi novembra v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori dvorane polne.«

Kako pa je EHF prišla skozi s finančnega vidika?

»Bistveno je, da smo izpolnili vse naše pogodbene obveznosti do sponzorjev. Sicer pa smo vse prihodke namenili za podporo zvezam znotraj EHF. Nekatere so tudi zelo revne in bi jih kriza spravila na beraško palico, če jim ne bi priskočili na pomoč. Reševali smo evropski rokomet.«

Zdaj, ko je najhujše očitno mimo, pa je prišla vojna v Ukrajini. Znova zelo zahtevni časi za EHF.

»Težki časi za ves šport. Upam, da bo tega kmalu konec in da bomo lahko znova pozdravili naše prijatelje iz Rusije in Belorusije. Ne gre samo za reprezentance in klube, tudi za ljudi v zvezah, delegate in sodnike, ki so bili vsa leta z nami.«

Kako bo z ligo prvakov, si lahko Celje Pivovarna Laško ob neudeležbi klubov iz treh držav obeta vrnitev med elito v naslednji sezoni?

»RZS mora najprej oddati prijave, da jih bomo potem pregledali. Osebno ne vidim nobenega zadržka, da Celjanov ne bi bilo zraven. Ampak v prvi vrsti je to odvisno od kluba, ki se mora odločiti, ali želi biti na ravni, na kateri je bil prej. Celje je bilo od vsega začetka zraven, pogrešamo ga. Upam, da se bo vrnilo in da bo konkurenčno. Ker si ne moremo privoščiti klubov, ki bi bili zraven samo zaradi starih zaslug. Celjani se lahko zgledujejo po Krim Mercatorju, ki je bil že zelo nizko, zdaj pa je spet med najboljšimi v Evropi.«

Če se vrneva na novembrski euro, si obetate, da bo finalni vikend v Stožicah spet praznik evropskega rokometa?

»Takšna so naša pričakovanja, saj je zaključni vikend tradicionalno čas tudi za naša letna druženja. Želimo si, da bi bile dvorane polne ne glede na to, kdo se bo boril za kolajne in ali bo zraven gostitelj. Tako je bilo januarja na Madžarskem. Zato so že zdaj v prodaji vstopnice in verjamem, da bomo imeli v Stožicah spektakel.«