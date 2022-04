Janja po zmagi že razmišlja o Parizu

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret ne popušča, tudi novo mednarodno sezono je odprla s prepričljivo zmago. Olimpijska prvakinja je prevladovala v vseh krogih švicarske premiere svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini balvani. Garnbretova je v Meiringenu še tretjič zmagala, števec zmag v svetovnem pokalu pa je kot prva premaknila na številko 32, navaja STA.

Korošica je v Meiringenu vpisala svojo 49. uvrstitev na oder za zmagovalke. Pri 23 letih je zbrala 32 zmag v svetovnem pokalu v športnem plezanju. Toliko jih ni osvojil še nihče v svetovnem pokalu v športnem plezanju. To je bila njena 14. zmaga v disciplini balvani, 18 jih ima v težavnosti. Bila je edina Slovenka v polfinalu in finalu od sedmih Slovenk na startu petkovih kvalifikacij.

Garnbretova je edina rešila vseh trinajst balvanskih problemov, kolikor so jim jih pripravili postavljavci smeri. »Današnja zmaga je bila privilegij. Pomeni mi res veliko, saj ni nobenega zagotovila, da zmagaš na vsaki tekmi. Vsaka tekma je zgodba zase. Če zmagaš na vseh tekmah v prejšnji sezoni, to še ne pomeni, da boš zmagal na tekmi v tej sezoni,« je dejala Korošica. »Vsaka zmaga mi res veliko pomeni, zato je bilo tudi tako čustveno,« je še dodala. V polfinalu in finalu je edina osvojila vrhove vseh osmih balvanskih smeri, šest v prvem poskusu.

V finalu je bila od začetka v premoči, preostale finalistke je niso dohajale. Boj za drugo mesto je s tremi osvojenimi finalnimi vrhovi pripadel lanski zmagovalki seštevka svetovnega pokala v balvanih Američanki Natalii Grossman, boj za tretje mesto pa je dobila domačinka Andrea Kümin, ki je v finalu osvojila le en vrh.

Naslednjič v svetovnem pokalu šele junija

Janjina letošnja sezona bo obarvana z manj tekmami. Po Meiringenu bo izpustila naslednje štiri balvanske tekme v Seulu, Salt Lake Cityju in Brixenu, na tekme svetovnega pokala pa se bo vrnila junija, v Innsbrucku, kjer se bo začela sezona tekem v težavnostnem plezanju.

»Načrtujem, da bom v težavnosti tekmovala na vseh tekmah, vključno z evropskim prvenstvom avgusta v Münchnu. To je tudi moj glavni cilj sezone,« je cilje opisala slovenska šampionka. V njeni zbirki kolajn manjkata naslova evropske prvakinje v težavnosti in balvanih.

Odločitev, da bo izpustila del balvanske sezone, je sprejela v kontekstu olimpijskih iger leta 2024 v Parizu, kjer bo na sporedu nova olimpijska kombinacija balvani-težavnost. V Tokiu je slavila zmago v kombinaciji hitrost-balvani-težavnost. Hitrost bo v Parizu samostojna disciplina. Olimpijske kvalifikacije za Pariz bodo na svetovnem prvenstvu v Bernu avgusta 2023.

»Z glavo sem na neki način že tam, Pariz bo hitro, treba je pametno izbrati, na katerih tekmah tekmovati letos in na katerih naslednje leto. Ker hočem biti v Parizu prava Janja, stoodstotno pripravljena in motivirana,« je razkrila svoj naslednji največji cilj.

Leta 2019 je kot prva zmagala na vseh balvanskih tekmah v eni sezoni, in ta izziv je odkljukala. »Želim pa si spet tekmovati celotno težavnostno sezono, ker jo nisem že dolgo,« napoveduje Garnbretova, ki se odkrito spogleduje s še peto zmago v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala v težavnosti. Z novo lovoriko bi se z osvojenimi skupno desetimi naslovi v seštevkih sezone izenačila z rekorderko iz Francije Sandrine Levet.