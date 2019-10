Popolna prepoved pogovorov o Avstriji

LJUBLJANA – Slovenska nogometna reprezentanca je opravila polovico priprav za četrtkov derbi s Severno Makedonijo – trening na Brdu, ki mu bo pred jutrišnjim poletom v Skopje sledil še današnji. Med Ljubljano in Gorenjsko, kjer je četa selektorja Matjaža Keka, vlada visoka delovna temperatura, boj za euro 2020 se namreč približuje vrhuncu.



Med zadnjimi sta dobila Kekov klic bočni branilec Erik Janža in zvezni igralec Adam Gnezda Čerin, na Brdu so bili aktivni tudi najizkušenejši člani reprezentance, kot so Bojan Jokić, Josip Iličić, Jasmin Kurtić, Rene Krhin in Jan Oblak. V resnici ni večje razlike med novinci in staroselci: vsi morajo čim prej preklopiti misli s klubskih obveznosti na reprezentančne in si postaviti v ospredje le en cilj – čim več točk v tekmah s Severno Makedonijo (10. 10.) in z Avstrijo (13. 10.).



Tekma z Avstrijo bo klasični sosedski derbi, poln čustev, v katerem bosta rivala neposredno odločala o potniku na evropsko prvenstvo leta 2020. Stožiška tekma je že lep čas razprodana, obeta se spektakel, kakršnih v zadnjih desetih letih nismo videli veliko. V takšnih razmerah se je znašel pred misijo nemogoče tudi Kek: kako vcepiti v miselnost fantov le tekmo z nabrušenimi Makedonci, ki bodo prav s Slovenijo lovili zadnji vlak v Evropo, in odmisliti nogometni derbi par excellence, ki čaka nanje v nedeljo v Stožicah? To bi bil izziv tudi za pionirje psihologije, kakršni so Maslow, Skinner in Freud.



»Pred nami sta super pomembni tekmi, enaki preizkušnji kot nekoč v dodatnih kvalifikacijah. Šlo bo na nož, z morebitnimi šestimi točkami bi bili z nogo in pol na euru. A, pozor: ob dejstvu, da razmišljamo predvsem o sebi, so v ospredju le Makedonci, čas za Avstrijo bo prišel pozneje,« je zatrdil Jokić, eden od treh slovenskih legionarjev na delu v ruski republiki Baškiriji. Zanimivo, vsi trije imajo ali so imeli težave s tetivami zavoljo vadbe in igranja na umetni travi … Jokić naj bi ta teden kljub temu stisnil zobe in bil na voljo Keku.



»Več makedonskih nogometašev poznam iz italijanskega prvenstva, toda ključni bomo mi, ključna bo naša dnevna forma. Pozabite na Avstrijo, razmišljamo le o pozitivnem rezultatu v Skopju,« je prikimal Kurtić. »Prvi naslednji izziv je vselej najpomembnejši, zato razmišljamo le o Skopju,« je zatrdil Krhin. V hotelu Austria Trend, kjer prebiva reprezentanca, je bil med najbolj zgovornimi tudi Petar Stojanović, ki ga v četrtek čaka spopad z zagrebškim soigralcem Arianom Ademijem.



»Zbadava se ravno prav pred takšno tekmo. Razkril mi je, da bo pri Makedoncih manjkalo več igralcev, a to ne spremeni ničesar za nas, oba pričakujeva zahtevno tekmo,« je prepričan Ljubljančan, ki je prav včeraj dopolnil 23 let.