Vlada čestitala Pogačarju, vsule so se kritike: Šlepate se na njihovih uspehih

»Potrudite se za državljane, kot se športniki trudijo na OI«

Že prvi tekmovalni dan olimpijskih iger na Japonskem je Sloveniji. Dvakratni zmagovalec Dirke po Francijisi je po eni najtežjih kolesarskih dirk okoli vratu nadel bronasto medaljo . Med številnimi, ki so mlademu kolesarskemu velezvezdniku iz Klanca pri Komendi čestitali, je bila na družbenih omrežjih tudi slovenska vlada, pri tem pa požela nekaj kritik.»Iskrene čestitke, Tadej Pogačar!« so zapisali na facebooku ob fotografiji Pogačarja in slovenske zastave. Nekaterim na družbenih omrežjih pa ni ušlo, da ima Pogačar na fotografiji oblečen dres svoje ekipe UAE, s katero je prejšnjo nedeljo v Parizu osvojil svoj drugi naslov zmagovalca Dirke po Franciji. »Tole je pa kr slabo,« je komentiral eden izmed uporabnikov družbenih omrežij, medtem ko je še eden komentiral, da se je to zgodilo, ker vlada ne plačuje STA in nima dostopa do aktualnega fotoarhiva. Kolesarji v Tokiu seveda nosijo drese slovenske reprezentance.Nekaterim pa gre v nos, da se številni politiki oglašajo ob velikih uspehih slovenskih športnikov. »Draga vlada. Dajte se potrudit za državljane Slovenije enako zavzeto, kot naši športniki na OI, pa počakajte, da vam za delo čestitamo na TW ali pa na volitvah. Nehajte, ministri in vsi priskledniki, jahati na njihovih uspehih. Ni spodobno, da se šlepate na njihovih uspehih,« je na twitterju zapisal, prodekan za raziskovalno dejavnost na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. »In to absolutno velja tudi za nevladne politike,« je dodal.