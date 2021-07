Po odprtju OI se je oglasila Kustečeva, na twitterju pa ogorčeni

Japonski cesarje na slovesnosti v Tokiu razglasil začetek olimpijskih iger, ki jih je epidemija preložila za leto dni. Za odličja se bo borilo okoli 11.000 športnikov. Med njimi je 54 Slovencev z nekaj favoriti za medalje, ki sta jih pod slovensko zastavo na stadion pripeljala kajakašicain namiznoteniški igralec. Slovesnosti se je kot predsedujoča svetu ministrov EU za šport udeležila tudi slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in športOb tem dogodku je na twitterju zapisala (nelektorirano): »Slovenska ekipa navijačev je dobro on srčno ogreta in pripravljena@SLOinJP. Naj se igre začnejo z uspehi, srečo in zdravjem, dragi naši 54 olimpijcev in 7 paralimpijcev z ekipami@TeamSlovenia.«Spodaj so se pod zapisom, predvidevamo, da je nastal v naglici in ob vsesplošnem navdušenju nad dogodkom, usuli jezni komentarji, kot tale dva:»Kot otroke učijo učitelji v šoli: najprej napisati, potem pa prebrati (in popraviti!) za sabo. Vsebinsko prazno pravopisno skrpucalo je tale vaš tvit.«»Te slovnične napake so najbrž posledica šolanja na daljavo.«