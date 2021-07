To je Slovenec, ki je pomagal Pogačarju do brona! »Dajte mu medaljo«

Slovenski kolesarski asje na olimpijskih igrah v Tokiu na cestni dirki osvojil prvo kolajno za Slovenijo. Da je temu tako je najbolj zasužen tudi njegov moštveni kolega. Ko so se v glavnini vloge porazdelile, je sledni dolgo časa narekoval ritem in lovil ubežnike.»Izjemno težka dirka, huda vročina, vlaga. Spredaj smo želeli z Belgijci skupaj nadzorovati dirko, a potem tudi veš, da boš hitro izgubil Tratnika. On je res opravil fenomenalno delo, to je bilo nekaj neverjetnega. Z izjemo padca Polanca je bilo med vzponoma vse v redu, kasneje pa je imel še smolo s sneto verigo. Primož danes ni imel dneva, imel je težave s krčem,« je preostale varovance ocenil selektor, ki je bil v Atenah 2004 peti.Bronasti slovenski kolesar se ni pozabil zahvaliti reprezentančnim kolegom. »Vsi trije so bili super. Sploh Tratnik danes. Prevzeli smo pobudo, se naslonili na njegovo formo. Bil je nujen v ekipi, tudi Polanc. Imel je precej težav, ampak bil je zraven, s Primožem pa sva govorila, kako se kdo počuti. Glede na to, da smo bili tu štirje in z dvema favoritoma, smo dobro 'oddirkali',« je še za RTV dejal Pogačar, današnji slovenski junak dneva.