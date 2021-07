Poglejte si, kako je Pogi prišel do brona (VIDEO)

Kot smo že pisali, jena olimpijskih igrah v Tokiu na cestni dirki osvojil prvo odličje za Slovenijo. Po 234 km trase od Tokia do dirkališča Fudži z natanko 4865 višinskimi metri je osvojil bron. Zlato je osvojil Ekvadorec, srebro pa je za nekaj centimetrov Pogačarju v sprintu speljal Belgijec»Bilo je veliko interesa za medaljo, ne pa za zlato. Sam sem imel v mislih vedno zlato medaljo. Ko sem dva kilometra pred ciljem videl, da je zlato oddano Carapazu, sem se osredotočil na sprint, adrenalin je pospešil, skoraj sem prišel do srebra. To je res neverjetno! Olimpijske igre sem prej začel spremljati kot kolesarstvo, zato mi olimpijska kolajna res veliko pomeni. Vprašajte me čez nekaj let, koliko mi to pomeni,« je v cilju za RTV Slovenija dejal izmučeni slovenski junak prvega dne tekmovanj v Tokiu 2020.