Tadej Pogačar do olimpijske medalje!

je na olimpijskih igrah v Tokiu na cestni dirki osvojil prvo kolajno za Slovenijo. Po 234 km trase od Tokia do dirkališča Fudži z natanko 4865 višinskimi metri je osvojil bron. Zlato odličje je osvojil Ekvadorec, srebro pa je za nekaj centimetrov Pogačarju v sprintu speljal Belgijec. To je prva slovenska kolesarska medalja, potem ko je imel pred tem najvišjo uvrstitev sedanji selektor. V Atenah 2004 je bil peti.Zaostal je tudi drugi slovenski as, ki po padcih na dirki po Franciji ni bil tisti pravi. Na koncu je osvojil 28. mesto,je bil 43.,pa je po veliko opravljenega dela končal v ozadju.V zaključku je bil Carapaz danes premočan, v sprintu pa se je nato po številnih napadih v zadnjih 30 km pomerila manjša skupina. Pričakovano je iz te skupine do srebra prisprintal Van Aert, Pogačar pa je bil le za malenkost prekratek in po fotofinišu zasedel tretje mesto.