V ŽIVO: Odštevamo do zaprtja volišč, najbolj pridni volivci so v Škofji Loki

Glavni poudarki: Volilna udeležba do 16. ure je bila manj kot 35-odstotna .

. Doslej 23 prijav domnevnih kršitev volilnega molka.

domnevnih kršitev volilnega molka. Kaj so potedali glavni protagonisti naše politične scene? Poročali smo v živo.

Zaradi volilnega molka ta trenutek še ne smemo analizirati in napovedovati izidov; bodite z nami ob zaprtju volišč ob 19. uri, ko bomo v živo spremljali štetje glasovnic.

17:55 Prišli so najnovejši podatki o volilni udeležbi: Na predsedniških volitvah do 16. ure glasovalo 34,78 odstotka volilnih upravičencev. Volilni okraj z najvišjo udeležbo Škofja Loka 2, kjer je bila volilna udeležba do 16. ure 44,28 odstotka. Najnižja pa je bila volilna udeležba v okraju Ljubljana - center, in sicer 23,51-odstotna.

17:46 Kdaj bodo znani rezultati? Po zaprtju volišč pa bodo prvi delni izidi glasovanja predvidoma znani okrog 20. ure, odločitev volivcev pa bi bila lahko znana okrog 22. ure. Vzporednih volitev, ki jih organiziramo medijske hiše, tokrat ne bo. Morebitni drugi krog glasovanja bo 13. novembra.

17:36 Nekaj zanimivosti: po Sloveniji je odprtih več kot 3183 volišč, pravico voliti ima 1.694.429 naših sonarodnjakov, v tujini je možno voliti na 30 lokacijah.

17:30 Večerna volilna ekipa spletnih Slovenskih novic vas lepo pozdravlja v naši družbi. Z vami bomo spremljali razplet prvega kroga volitev in vam v živo prenašali najnovejše informacije iz volilnih štabov. Dobrodošli!