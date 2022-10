Anketa RTVS razkriva, kdo gre v drugi krog predsedniških volitev

Če bi bile volitve danes, bi se v drugi krog volitev za predsednika republike uvrstila poslanec SDS Anže Logar s 24,8 odstotki podpore in odvetnica Nataša Pirc Musar, za katero bi glasovalo 21,4 odstotka anketiranih, kaže raziskava Valicona za Radiotelevizijo Slovenija (RTVS). Na tretjem mestu je Milan Brglez, ki bi dobil 12,3 odstotka.

Na četrto mesto bi se uvrstila ginekologinja Sabina Senčar (7,2 odstotka), na peto pa kočevski župan Vladimir Prebilič (6,2 odstotka). Sledita poslanec Levice Miha Kordiš s 5,1 odstotka podpore in poslanec NSi Janez Cigler Kralj, ki bi ga v nedeljo obkrožilo pet odstotkov vprašanih.

Valicon je raziskavo opravil med 18. in 21. oktobrom v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si na vzorcu 1989 anketirancev.

Če bi prišlo do drugega kroga med Pirc Musarjevo in Logarjem, bi prva dobila 42,5 odstotka glasov, drugi pa 36,5 odstotka. Če bi se pomerila Pirc Musarjeva in Brglez, bi prva dobila 36,1-odstotni delež glasov, drugi pa 30,2-odstotnega. Pri izbiranju med Logarjem in Brglezom bi prvi zbral 39, drugi pa 37,4 odstotka glasov.

Volitev se bo zagotovo udeležilo 55,9 odstotka vprašanih, na volišča pa se jih zagotovo ne bo odpravilo 5,3 odstotka. O odločitvi, ali bodo glasovali, še ni prepričanih 33,5 odstotka vprašanih. Na predčasnih volitvah je že glasovalo 5,3 odstotka vprašanih.