Dobra vila Maja: Kako spremeniti življenje? (Suzy)

Velikokrat me ljudje vprašajo, kako spremeniti življenje, kako začutiti žensko energijo ali ustvariti želeno. V vseh teh 32 letih dela na sebi sem ugotovila, da ne gre za navodila za uporabo, ampak občutek, ki ga morate začutiti v sebi. In še nekaj pomembnega: ne gre za občutek, kot bi čutili veselje ali ljubezen. Gre za duhovni občutek, kot neko notranje vedenje oz. informacijo, ki jo čutite in težko opišete, zakaj tako čutite oz. od kod to veste. Do teh občutkov lahko pridemo samo z izkušnjami, opazovanjem, kako stvari delujejo, in z mnogimi padci, ko spoznavamo, kdo smo v resnici. Pri delu...