Takšni so prvi odzivi: Pirc Musarjeva utrujena, Logar previden (VIDEO)

Delni neuradni izidi današnjih predsedniških volitev po polovici preštetih glasovnic kažejo, da se bodo morali volivci 13. novembra znova odpraviti na volišča. V drugem krogu se bosta, kot kaže, pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar, ki so jima volivci namenili največ glasov.

Predsedniški kandidat Anže Logar, ki mu prvi delni izidi današnjega prvega kroga volitev kažejo prvo mesto in zanesljivo uvrstitev v drugi krog, se je v prvem odzivu zahvalil vsem volivcem za glas. Takole se je na prve informacije o rezultatih odzval:

Podporniki in prijatelji odvetnice Nataše Pirc Musar so rezultate volitev pričakali v Ruski dači v ljubljanskih Gameljnah. Vzdušje je za zdaj sproščeno, Pirc Musarjevo, ki je v štab prišla nekaj minut pred zaprtjem volišč, pa so ob prihodu pozdravili z bučnim aplavzom.

Kandidat SD in Gibanja Svoboda za predsednika republike Milan Brglez je glede okoli 15-odstotne podpore, ki mu jo kažejo prvi delni izidi, dejal, da ni razočaran in da je treba počakati na več preštetih glasov. Zahvalil se je vsem, ki so glasovali zanj. »Ključno je povezovanje Gibanja Svoboda in SD, ta projekt se bo nadaljeval,« je poudaril.

Kandidatka za predsednico republike Sabina Senčar, ki je kandidirala s podporo zunajparlamentarne stranke Resni.ca, je bila ob delnih izidih zadovoljna.

Vladimir Prebilič je rezultate današnjih predsedniških volitev pričakal v lokalu v središču Ljubljane. Najbolj ambiciozni člani njegove ekipe so si želeli preboj v drugi krog, sam pa je bil v pričakovanjih bližje prvim delnim izidom, ki mu kažejo okoli 10-odstotno podporo. Te odstotke mu je prineslo izključno trdo delo, je dejal.