Dilema med Slovenci: je to sploh veljavna glasovnica? (FOTO)

Po vsej Sloveniji danes potekajo volitve predsednika republike. Na družbenih omrežjih so se pojavile informacije in dvomi pravilnost volitev, saj da imajo na voliščih nekatere glasovnice dva žiga, druge ene. Kako to?

• »Je tudi pri vas tako? Brez žiga spodaj levo!«

• »Ali je to veljavna glasovnica? Ima samo en žig in je tiskana na slabem recikliranem papirju. Ob vprašanju, če lahko vidim pravilnik, mi komisija tega ni hotela pokazati.«

• »Neveljavna glasovnica - samo en štempelj.«

• »Nekatere glasovnice niso overjene!«

Na Državni volilni komisiji (DVK) ob tem v izogib napačnim informacijam, ki se pojavljajo, poudarjajo, da so glasovnice na rednih voliščih opremljene le z enim žigom. Glasovnice na t. i. voliščih omnia pa imajo dva. Glasovnice na rednih voliščih imajo faksimile žiga DVK spodaj na sredini, so pojasnili na DVK.

Glasovnice na t. i. voliščih omnia pa imajo dva žiga - faksimile žiga DVK spodaj na sredini in žig okrajne volilne komisije levo zgoraj. Dva žiga so imele tudi glasovnice na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka.

Glasovnice za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih imajo faksimile žiga DVK zgoraj na sredini.

Na več kot 3000 volišč po državi je danes povabljenih približno 1,7 milijona volilnih upravičencev, ki med sedmimi kandidati izbirajo novega predsednika republike. Od teh je 2999 rednih volišč in 88 volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Volivci v tujini pa lahko glasujejo na enem izmed 30 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, do takrat še velja volilni molk. Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani okrog 20. ure, odločitev volivcev pa bi bila lahko znana okrog 22. ure. Vzporednih volitev, ki jih navadno izvajajo medijske hiše, pa tokrat ne bo. Volitve spremljamo v živo tudi na Slovenskih novicah.