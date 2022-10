Kako je to mogoče? Golob že danes ve, kdo bo poraženec v drugem krogu

Prvi delni neuradni izidi današnjega prvega kroga predsedniških volitev kažejo, da bo za izvolitev novega predsednika oziroma predsednice republike potreben drugi krog. Vanj naj bi se, sodeč po prvih preštetih glasovnicah, uvrstila Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Predsednik vlade Robert Golob se je oglasil iz štaba Milana Brgleza in komentiral volitve. Razočarani, ker se Brglez verjetno ne bo uspel uvrstiti v drugi krog, v štabu niso.

Golob je dejal, da Slovenija očitno že ima zmagovalca volitev. »Poraženca bomo poznali v drugem krogu in jaz vem že danes, kdo bo poraženec v drugem krogu. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Kdo z leve sredine bo zmagovalec je manj pomembno kot to, da leva sredina prevzame to funkcijo v svoje roke in s tem dobi za naslednjih pet let stabilno politično okolje v Sloveniji«.

Spremljajte z nami predsedniške volitve v živo.

Je Golobu žal, da niso vztrajali pri kandidatki Marti Kos?

»O tem špekulirati, kaj bi bilo, če bi bilo, ni moj sistem. Tako, da ne, ni mi žal. Všeč mi je bilo, da smo imeli Svoboda in SD skupnega kandidata, ki nas je še bolj povezal in to je dodana vrednost, s tem pa bosta vlada in koalicija močnejši,« je dejal Golob.

Mialn Brglez z družino. FOTO: A. L.

Ob prihodu Milana Brgleza v štab je bilo slišati aplavz in vzklike, čeprav vse kaže, da se mu v drugi krog ni uspelo uvrstiti.V štabu Milana Brgleza v baru Zorica v središču Ljubljane je vladalo mirno vzdušje. Okoli 18. ure so se začeli zbirati vidni predstavniki obeh strank, SD in Gibanja Svoboda, ki sta podprli njegovo kandidaturo. V štab sta prišla tudi predsednika strank Tanja Fajon in Robert Golob, ki sta skupaj pričakala kandidata Brgleza.

V štabu so vseskozi pričakovali uvrstitev Brgleza v drugi krog, a temu ne bo tako. Ta ob prvih preštetih glasovih še ni kazal razočaranja. Na vprašanje, ali je razočaran, je odgovoril: »Zakaj bi bil«.

V štab je prišla tudi hči Brgleza, ki je izjavo prijazno, z nasmeškom na obrazu, odklonila.

Povezani članki: