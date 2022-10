Še zadnja javnomnenjska raziskava: tako bi v nedeljo volili Slovenci

Med kandidati za predsednika republike po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki jo je pred nedeljskimi volitvami za časnik Delo in Pop TV opravil inštitut Mediana, na prvem mestu ostaja poslanec SDS Anže Logar. Sledi mu odvetnica Nataša Pirc Musar, na tretjem mestu je evropski poslanec Milan Brglez.

FOTO: Delo

Med 724 sodelujočimi v anketi bi jih Logarja podprlo 26,9 odstotka, Pirc Musarjevo 19 odstotkov. Oba sta v predsedniško tekmo stopila zgolj s podporo volivcev, a prvi uživa tudi podporo matične stranke, Pirc Musarjevo pa pri njeni kandidaturi podpirajo Pirati in Stranka mladih - Zeleni Evrope.

Brgleza, skupnega kandidata SD in Gibanja Svoboda, bi podprlo 12,9 odstotka vprašanih. Kočevski župan Vladimir Prebilič, ki kandidira s podporo zunajparlamentarne stranke Vesna, ima po anketi 9,2-odstotno podporo, ginekologinja Sabina Senčar, ki kandidira s podporo zunajparlamentarne stranke Resni.ca, pa 7,6-odstotno podporo. Poslanca Levice Miho Kordiša bi podprlo 5,6 odstotka anketiranih, poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja pa 4,9 odstotka.

13 odstotkov jih ne ve, koga bodo volili

Dobrih 13 odstotkov je skupno takšnih, ki še ne vedo, koga bodo volili, se volitev ne bodo udeležili, ne bodo podprli nobenega od kandidatov oz. niso želeli odgovoriti.

Volilna napoved Mediane, ki upošteva preference tistih, ki pravijo, da se bodo volitev verjetno udeležili, kaže, da se bosta v drugem krogu najverjetneje pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar, čeprav bi se ob upoštevanju skrajnih vrednosti intervalov zaupanja tudi Brglez še lahko uvrstil v finale predsedniške tekme, navaja Delo.

FOTO: Delo

Mediana je vprašala tudi za tri možne scenarije v drugem krogu volitev

Če bi bila v drugem krogu volitev Nataša Pirc Musar in Anže Logar, bi največ vprašanih podprlo Pirc Musarjevo. Če bi se soočila Milan Brglez in Nataša Pirc Musar, bi več vprašanih podprlo Brgleza. Če bi bila v drugem krogu Anže Logar in Milan Brglez, pa bi več vprašanih podprlo Logarja.

A kot so izpostavili na Pop TV, so razlike malenkostne, Mediana pravi, da te niso statistično značilne. To pomeni, da bi se lahko, če bi prišlo do drugega kroga, volivci odločili drugače, kot so odgovorili v tej anketi. Rezultat pa bi bil precej odvisen tudi od udeležbe.

Telefonsko in spletno anketiranje je potekalo od 17. do 19. oktobra.