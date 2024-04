Se bojite oslovskega kašlja? Vse več primerov tudi pri nas

Oslovski kašelj je bolezen dihal, ki jo povzroča bakterija Bordetella pertussis, ki se nahaja v ustih, nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, lahko imajo epizode kašlja, ki trajajo 4−8 tednov. Bolezen najbolj ogroža dojenčke in majhne otroke.

Primerov oslovskega kašlja je pri nas letos precej. Po podatkih NIJZ so letos do 13. februarja zabeležili 115 prijav primerov oslovskega kašlja. V letu 2023 pa je bilo skupaj prijavljenih 124 primerov. Od februarja pa še več. Spletni portal RTVS namreč poroča o kar 950 primerih te nalezljive bolezni pri nas v letošnjem letu.

Podatki kažejo na večjo pojavnost oslovskega kašlja v primerjavi s prejšnjimi meseci, piše NIJZ in še, da v zadnjih mesecih podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) o povečanem številu prijav oslovskega kašlja poročajo tudi iz več evropskih držav, v nekaterih državah so že razglasili epidemijo oslovskega kašlja.

Način prenosa

Oslovski kašelj se prenaša s človeka na človeka s kužnimi kapljicami pri kašljanju, kihanju, tudi posredno prek okuženih predmetov.

Zdravljenje

Oslovski kašelj zdravimo z antibiotikom, ki zmanjša intenzivnost bolezni, hkrati pa zmanjša možnost prenosa bakterije na druge. Pri zdravljenju je pomembno tudi zadostno uživanje tekočine za preprečitev dehidracije.

Preprečevanje

Najučinkovitejši način preprečevanja oslovskega kašlja je po mnenju NIJZ vzdrževanje visokega deleža cepljenih v skupnosti. Cepljenje proti oslovskemu kašlju je v Sloveniji vključeno v obvezni program cepljenja.