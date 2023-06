Slovenski avtomobilski trg je bogatejši za novega citroëna, ki združuje elemente štirivratne limuzine, športnega terenca in kupeja. Francoski križanec je pod imenom C4 X na voljo tako z bencinskim kot z dizelskim motorjem, če pa sliši na ime ë-C4 X, ga poganja elektrika. Citroën C4 X in ë-C4 X je privlačna nadgradnja že znanega modela C4, pri čemer je s 4,6 metra dolžine za skoraj četrt metra daljši od limuzinskega brata. Kljub isti medosni razdalji je v iksu več prostora tako v kabini kot v prtljažniku, ki ima zelo spodobnih 510 litrov prostornine, in to tudi pri električnem modelu. Tukaj bi...