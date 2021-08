Čas velikega globalnega eksperimenta

Zajemite sapo in poglejte, kje ste pristali



Ko se 'človek igra boga'



Ščip v vodnarju 22. avgusta



Šah-mat in dobrodošli v matrici

19. avgusta je v retrogradno fazo vstopil še planet revolucije, inovacij in naglih sprememb, Uran. V zemeljskem znamenju bika bo ostal do 18. januarja 2022 in prinesel veliko globalnih sprememb na Zemlji. V prvih nekaj mesecih se bo pridružil Jupitru, Saturnu, Neptunu in Plutonu, kar bo močno povezalo retrogradno planetarno energijo.Retrogradni Uran v biku bo dodobra pretresel področja, kot so kmetijstvo, prehranska industrija, naravni viri ter vse, kar je povezano s tehnologijo. Lahko se bodo začele globalne manipulacije z uporabo novodobne frekvenčne tehnologije. Z njo bi lahko prebujali vulkane, spreminjali vreme in vplivali na naravne pojave. Uran je planet revolucije, eksperimenta in globalizacije. Spremembe se bodo dogajale 'čez noč', skozi naravne katastrofe, ki bodo posledica velikega globalnega eksperimenta.V tem času lahko prejmete tudi globlje vpoglede ali razodetja o dogodkih, ki so se odvijali od začetka leta 2021. Vse se bo dogajalo silovito, kot presenečenje, in imelo pridih revolucije.Medtem ko bo konec oktobra 2021 večina planetov direktnih, bo Uran v retrogradnosti do naslednjega leta. Z energijo tega ciklusa se lahko povežete pogledom nazaj na pot, ki ste jo prepotovali v zadnjih sedmih mesecih. Odgovorite si na vprašanji:*Ali se je v zadnjih sedmih mesecih zgodilo kaj presenetljivega ali pretresljivega, zaradi česar ste morali kaj spremeniti?*Se je v zadnjih sedmih mesecih zgodilo kaj, zaradi česar ste se počutili negotove?Ker je Uran planet nenadnih sprememb in pretresov, je v vaši rojstni karti to področje, kjer imate znamenje bika. Dobra novica je, da lahko v retrogradnem času zajamete sapo, ocenite in pogledate, kje ste v življenju pristali. Stvari boste lahko začeli gledati z novega zornega kota in z več jasnosti. Pomembno je vedeti, da Uran ne pretresa vašega življenja brez razloga, ampak vas prebuja in osvobaja kakršnegakoli omejevalnega vedenja ali vzorcev, saj želi, da na stvari pogledate na drugačen način.Na svetovni ravni retrogradni Uran v biku osvetljuje vprašanja, povezana s kmetijstvom, zato bodite pozorni na preskrbo hrane, humanitarna prizadevanja, svobodo in industrijo, povezano s tehnologijo. Imejte odprte oči, kaj se bo v obdobju Urana v biku dogajalo na globalni ravni. Zakaj? Ker bomo v prihodnjih letih močno občutili, kaj pomeni, da se 'človek igra Boga' in želi nadvladati zakone narave.Ozrite se v nebo, opazujte oblake, neurja, nevihte, opazujte dež, kakšne sledi pušča. Neurja bodo vse bolj nepredvidljiva in uničevalna. Vode bodo pogosto prestopale bregove, plazovi bodo ponovno marsikomu odnesli dom. Sledijo potresi, preoblikovanje površja … To bodo teme, na katere se v prihodnjih letih pripravite, saj bodo povsem 'normalne in vsakdanje' stvari postale velik izziv, v smislu, kaj od naravnega bo še na naših mizah in koliko letine bo res pridelano v zemlji. Uran prinaša energijo eksperimenta, ekstremnosti, Bik pa je telo, vse, kar je materialno, povezano z zemljo in naravo. No, eksperimentalni globalni poskusi na telesu pa so že v teku.Velik izziv, s katerim se bomo v prihodnjih letih soočali, so pitna in čista voda in seveda prehrana.Ta polna luna je ena najbolj mehkih, kar smo jih videli v zadnjem času! Nosi odprto energijo, ki vam lahko pomaga dvigniti razpoloženje in vam omogoči, da se počutite povezane z nečim večjim od vas samih. Retrogradni Jupiter bo v času te polne lune zelo aktiven in lahko prinese obilje, blaginjo in srečo, po drugi strani pa lahko osvetli zavajanja javnosti skozi medije in seveda posveti luč na goljufije vseh vrst. V tem času ne kršite nobenega zakona. Zanimivo bo, kaj vse bo 'pricurljalo' na dan. Pod drobnogledom bodo izobraževanje, zdravstvo, letalski prevozi, turizem, trgovina … Lahko osvetli tudi vprašanja, ki jih je treba obravnavati v vašem življenju. Zaupajte, da se bo s to energijo vse, kar pride v ospredje, rešilo na pravi način.Ta polna luna je tesno povezana s tisto 23. julija. Obe sta v znamenju vodnarja. Kar je julijska postavila v ospredje, bo zdaj ta pokazala v pravi luči.V juliju nas je spremljala energija, ki je v kolektivni naravnanosti aktivirala sistematično zavračanje vsakršne lastnine in vsega, kar vodi k razglašanju ekskluzivnih privilegijev ega. Ta revolucionarna polna luna je spodbudila duh humanosti, enakopravnosti in upora. Nekaj je premaknila v ljudeh. Vsekakor se je zgodil preboj pri mnogih. Morda boste zdaj opazili ponavljajoče se teme ali morda mehčanje vsega, kar se vam je takrat dogajalo. Na kolektivni ravni pa: šah-mat in dobrodošli v matrici. Zdaj vidite?Dan po polni luni Sonce zapusti ognjeno, drzno domovanje leva in vstopi v zemeljsko precizno devico. Veliko izzivov bomo imeli z zemljo. Vsa ta samozavestna, ustvarjalna in drzna energija, s katero smo bili povezani v sezoni vladavine leva, vam je omogočila, da ste se povezali z lastno močjo in s tem, kar ste resnično sposobni doseči. Ob koncu meseca pa bo prišel čas za analizo in načrt, kako boste stopali po duhovni poti čim bolj praktično. Zdaj vam bo jasna namera dala rezultate, načrt pa možnost, da v tem nestanovitnem obdobju ohranjate moč pozitivne naravnanosti.Ohranjajte visoko vibracijo. Se beremo.