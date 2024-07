Bralcem Novic vsak dan podarjamo darilni bon v vrednosti 200 evrov

Lenarjenje v senci, poležavanje v dnevni sobi pred televizorjem, druženje s prijatelji ali glasno navijanje med napetim športnim dogajanjem, ki ga letošnje poletje zares ne manjka: Lidl Slovenija nam bo vse te užitke znova velikodušno popestril, bralke in bralce Slovenskih novic namreč spet vabi k sodelovanju v bogati nagradni igri. Z začetkom danes, 8. julija, ko je na voljo prva prijavnica za tiste, ki si upajo poskusiti srečo, akcija pa poteka do vključno 30. julija, ko bo zadnjič ponujena možnost za privlačno nagrado: darilni bon v vrednosti 200 evrov!

Prijavnice poiščite vsak dan v tiskani izdaji Slovenskih novic, v tedenskih izdajah Nedeljskih novic ter revije Suzy in pa v digitalni obliki na spletni strani https://bralci.delo.si/velika-poletna-nagradna-igra-slovenskih-novic ter ne zamudite priložnosti za poln voziček dobrot in drugih izdelkov po izbiri.

Dva stotaka sta nezanemarljiv znesek, ki lahko v gospodarsko neprijetnih časih marsikomu olajša vsakdanjik, vsak kupec pa lahko v številnih prodajalnah najde prav vse, kar potrebuje za kuharijo, gospodinjstvo, delo na prostem, zabavo, šport in še marsikaj. Prav šport je Lidlova velika strast, zato je zdaj tudi v pomembni vlogi uradnega partnerja evropskega nogometnega prvenstva. Več kot 1100 otrokom iz vse Evrope, med njimi 33 iz Slovenije, so omogočili, da so bili na tekmi uradni spremljevalci igralcev, organizirali so številne nagradne igre za brezplačne vstopnice, kot družbeno odgovorno podjetje pa med drugim ozaveščajo o uravnoteženem prehranjevanju in aktivnem življenjskem slogu.

Tudi 33 otrokom iz Slovenije so omogočili, da so na tekmi uradni spremljevalci igralcev. FOTO: Lidl Slovenija

Za šport in dobrodelnost

Prihodnji teden se bo nogometna vročica že polegla, a prihaja nov val športnih dogodkov. Lidl Slovenija tako skupaj z Zvezo za šport invalidov Slovenija - Slovenskim paralimpijskim komitejem že nestrpno odšteva dni do začetka 17. paraolimpijskih iger, ki bodo od 28. avgusta do 8. septembra v Parizu. Odštevalnik stoji pred Lidlovo trgovino na Zaloški cesti v Ljubljani, Zveza ŠIS - SPK pa je z Lidlom Slovenija, svojim dolgoletnim partnerjem in zlatim sponzorjem, že začela kampanjo V športu mi ni para, s katero želijo skupaj krepiti prepoznavnost slovenskega parašporta.

Kot odličen delodajalec je Lidl Slovenija že petkrat prejel mednarodni certifikat Top Employer. FOTO: MP produkcija

Dobrodelnost se tu še zdaleč ne konča, v Lidlu Slovenija so namreč tudi letos sodelovali z Zvezo prijateljev mladine Slovenije v dobrodelni akciji Pomežik soncu in otrokom s posebnimi potrebami omogočili letovanje. Junija so tako kupce spodbujali, da na instagramu zaupajo in pokažejo, brez katerega Lidlovega izdelka si ne predstavljajo dopusta, za vsako deljeno in označeno fotografijo pa je Lidl Slovenija prispeval v sklad za Pomežik soncu.

Podjetje pa zgledno skrbi tudi za zaposlene, saj je letos že petič prejelo certifikat Top Employer Slovenija in Top Employer Europe za leto 2024. Visoko kakovost kadrovskih praks v celotni Skupini Lidl potrjuje dejstvo, da so letos naziv najboljšega delodajalca prvič prejela prav vsa Lidlova podjetja v 31 državah, kjer ima Lidl trgovine. Certifikat tako potrjuje tudi uspešnost strategije dobrega počutja Dober lajf, ki so jo v Lidlu Slovenija oblikovali v minulem letu in ki združuje štiri stebre: dobro počutje, dobro kariero, dobro ekipo in dobre dodatke.