Življenjski slog moderne ženske v najboljših letih

Vse ženske tega sveta gremo skozi različna obdobja življenja. Kljub temu da se izkušnje in življenjski slog vsake izmed nas razlikujejo, pa je za zdrav življenjski slog ključnega pomena, da ženske vemo, kaj hočemo in želimo. Skupno nam je, da razvijamo tiste prave navade, ki vodijo v zdrav življenjski slog in predanost sebi.

Vsaka moderna ženska želi živeti zdravo in kakovostno življenje. V starosti nekje med dvajsetim in tridesetim letom se ženska išče in preizkuša, kaj si sploh želi in kaj jo dela zadovoljno.

Tudi sama sem šla skozi različne preizkušnje, ki so me oblikovale v to, da zdaj lažje in zagotovo vem, kaj me vsak dan dela bolj veselo in srečno.

Nabiranje takšnih in drugačnih izkušenj je dobro in potrebno, zato da v svojih najboljših letih lahko polno zacvetimo. Ne glede na to, ali se ženska odloči za majhne korake, ali korenite spremembe, je zdrav življenjski slog njena najpomembnejša prioriteta. To namreč vpliva na celostno življenje in je pogoj, da skozi odraščanje doseže stopnjo svojih najboljših let tudi zares.

Po mojem mnenju so najlepša in hkrati najbolj produktivna leta tista blizu štiridesetih. To je tisto obdobje, ko ženska postane bolj zrela in odgovorna za svoja dejanja.

Zadovoljna je, saj se zna pomiriti s preteklostjo ter z nasmehom na obrazu gleda v prihodnost. Ženska v svojih najboljših letih se vsekakor neustrašno zaveda svojih odločitev in pomena zdravega življenjskega sloga.

In prav to jo odlikuje, dela privlačno in uspešno. Moderna ženska je zvesta sebi in kot takšna je lahko srečna gospodinja, vrhunska športnica, ali pa ambiciozna karieristka.

Zadovoljna v vsakem trenutku

Ne gre za to, kaj moderna ženska v svojem življenju počne, pač pa, kako to počne. Kakšne sledi s svojimi dejanji pušča za seboj? Kakšen zgled daje okolici.

Pravijo, da ženska drži tri vogale v hiši, četrtega pa moški. To pomeni, da je ženska tista, ki mora prevzeti največji del odgovornosti družinskega življenja.

Zato mora najprej biti odgovorna predvsem do sebe, če želi, da bo življenje teklo v pravo smer. Gre za to, da se skozi zavestno prakso nauči in vedno spominja, kdo je in kaj ji pripada.

Ko se tako znajde v svojih najboljših letih, se njen življenjski slog kaže v tem, da je pristna, prisotna, pretočna, sproščena, ljubeča, samozavestna in čuječa.

Na tej poti utelešenja v pojem »biti ženska« si je namreč dovolila biti to, kar je, saj se je v celoti takšna tudi sprejela. S tem svojim zdravim življenjskim slogom pa zdaj pozitivno vpliva tudi na druge ljudi okoli nje.

Vsaka ženska, ki teži k zdravemu življenjskemu slogu, se zaveda tudi vsakodnevne skrbi zase, če želi opraviti naloge in dolžnosti ter slediti glasu svojega srca.

Moderna ženska, ki živi svoje življenje v najboljših letih vsekakor, pazi, kaj daje vase, tako na telesni ravni prek hrane in pijače kot tudi obleke in osebne higiene, pazi tudi, s kom se druži, kajti to postane tudi sama, ter nenazadnje ji veliko pomeni tudi to, kaj daje v svoj um, kaj bere, kaj posluša in kako se izraža.

Dosegla pa je še nekaj pomembnega. Na druge ženske ne gleda več kot na konkurenco, pač pa jih sprejema kot sopotnice. Ker razume sebe, razume tudi njih. Ali kot pravi ena od sodobnic Kate Hodges, da »za vsako uspešno žensko stoji druga ženska.«