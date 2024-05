Če želite doseči nekaj več, boste morali vedeti, kje vas čevelj žuli

Vitalnost in zdravo življenje nista samo gibanje in zdrava prehrana, ampak pomenita tudi to, kako razmišljamo o sebi. Kakšne misli nas spremljajo?

Naši občutki so plod naših misli, zato je pomembno, da se svojih misli zavedamo. Torej, če se želimo počutiti dobro, je pomembno, kako razmišljamo o sebi.

Če smo v telesu sproščeni, bodo sproščene tudi naše misli. In obratno. Za malce boljše počutje je včasih dovolj že nekoliko daljši sprehod. A če želite doseči nekaj več, se boste morali tudi malce bolj potruditi in se ciljno usmeriti. To pomeni, da je dobro vedeti, kje vas »čevelj žuli«.

Kakšno spremembo si želite? Kje potrebujete izboljšavo?

Najprej je namreč treba vedeti, kaj je vaša potreba, zato da boste vedeli, v katero smer sploh razmišljati. Kajti samo s trudom in željo se bo zgodilo zelo malo ali skoraj nič, tako je razmišljal tudi John F. Kennedy, ko je rekel: »Trud in pogum nista dovolj, če ni namena in usmeritve«.

Zato je pomembno, ko se odločate, da boste naredili telesno in miselno spremembo, da poiščete nekoga, ki se celostno ukvarja s področjem vitalnosti in dobrega počutja. Sama se dobro spominjam svojih začetkov, ko sem veliko truda namenila fizičnim treningom, a rezultat ni bil takšen, kot sem si ga želela, saj sem si želela le dobrega počutja.

Spoznala sem, da tako kot sta na eni strani pomembna naš trud in akcija, je na drugi strani pomembno tudi to, da se ob tem resnično znamo tudi globoko sprostiti in umiriti svoje misli ter čutiti svoje telo. Misli in občutki imajo veliko in pomembno vlogo v tem, da živimo vitalno.

Kako občutke občutiti

Včasih je za dobro počutje potrebno veliko manj truda, kot si mislimo. Možnosti so različne in včasih deluje nekaj, drugič spet kaj drugega. Pomembno je, da odkrijete, kaj vam najbolj pomaga v neki situaciji.

Sama pri sebi imam prakso, ki meni zelo pomaga. Takrat ko so dnevi bolj burni, se namreč v mislih vračam v prijetne občutke. Poskusite, morda bo to pomagalo tudi vam.

Na začetku prepoznavanja svojega počutja predlagam, da si občutke zapisujete, že s tem se boste sprostili in se počutili lažje. Učinek je takšen, kot bi šli na obiska do dobre prijateljice, ki je dolgo časa niste videli. Zapisujte si čim več, vse kar zaznate v okolici in v sebi si zapišite.

Ko ozavestite neprijeten občutek, ga poskušajte poiskati v telesu, kje točno je. Recimo, da občutek zaznate v predelu srca. Na tej točki se ustavite in nežno predihajte, naj bo izdih nekoliko daljši, kot je vdih. Dihajte toliko časa, kot to potrebujete.

Sčasoma boste opazili, da vsi občutki v telesu pridejo in gredo, saj so kot jutranja rosa, ki se vas dotika, ko se zjutraj mirno in spokojno sprehajate po svoji najljubši zelenici. Dovolite, da začutite vse, kar v tistem trenutku rabite začutiti, a nato spustite.

Skozi izdih si predstavljajte, kako iz telesa spuščate vse, kar vam ne koristi več. Z vdihom pa se napolnite s svetlobo, soncem in toploto, ki vas greje tudi v tistih zimskih dneh, ki so včasih le na videz turobni in hladni. Dovolite si čutiti občutke, radosti, lepote in spoštovanja, ki vam ga življenje nudi.