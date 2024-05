Preobrazba telesa in uma: Kako sem dosegla svoje fitnes cilje?

Ko sem se odločila, da bom spremenila svoje življenje in usmerila svojo energijo v doseganje fitnes ciljev, sem vedela, da je pred mano dolga pot. A poti sem se lotila kot vsake, po korakih.

Najprej sem začela z rednimi obiski telovadnice ter pravilno prehrano. Nisem si postavila nerealnih ciljev, ampak sem si določila majhne mejnike, ki sem jih želela doseči na poti do svoje želene transformacije.

Kljub trdemu delu sem med vadbo uživala in bila hvaležna, da sem lahko priča svoji lastni preobrazbi. Čeprav ni bilo lahko in so bolele mišice, um pa je vmes pametoval, naj odstopim, češ, kaj ti je tega treba. A k sreči nisem človek, ki bi pristal na instant hitre rešitve, saj imam raje, da se za rezultat moram malce potruditi tudi sama.

Po majhnih korakih se tudi pride tja

Vsak dan sem se trudila biti boljša verzija same sebe. Bodisi s telesno vadbo, ki je postajala vse bolj intenzivna, bodisi z zdravo prehrano, ki je postala moj vsakdanji ritual. Vztrajnost je bila ključna beseda, ki me je vodila skozi dobre in slabe dni. Seveda sem tudi potem vmes še vedno včasih pomislila, da bi odnehala. A vztrajala sem. In ko sem dosegla prvi cilj, sem si samozavestno postavila novega ter po korakih nadaljevala svojo pot.

»Fizična pripravljenost ni samo ena izmed najpomembnejših ključev za zdravo telo. Fizična pripravljenost je osnova dinamične in ustvarjalne intelektualne aktivnosti.« - John F. Kennedy.

Najlažji koraki do dobrega počutja

Telo in karakter

Na tej poti sem spoznala, kako močan vpliv ima fitnes na moje telo in um. Spremembe so bile očitne in počutila sem se bolj samozavestno ter polno energije. Postala sem bolj pozitivna in vse lažje osredotočena na svoje cilje. To pa mi je pomagalo premagovati tudi druge ovire in izzive, ki so se pojavljali na poti vsakdanjega življenja.

Zavedam se, da je potrebno nenehno delo in trud, da ohranim dosežene rezultate. FOTO: Arhiv Polet

Danes sem ponosna na to, kar sem dosegla in vem, da je to le začetek moje fitnes poti. S pomočjo fitnesa namreč nisem izoblikovala samo svojega telesa, pač pa tudi svoj karakter.

Zavedam se, da je potrebno nenehno delo in trud, da ohranim dosežene rezultate. Zato sem se odločila, da bo fitnes ostal nepogrešljiv del mojega življenja. S preobrazbo telesa sem namreč dosegla tudi preobrazbo uma, kar me je naredilo močnejšo in bolj samozavestno osebo.

»Uspeh ni vedno v veličini. Gre za doslednost. Dosledno trdo delo prinaša uspeh in veličina mu sledi.« - Dwayne The Rock Johnson