Kdaj so ženske zrele in samozavestne

Vsakemu od nas je verjetno najtežje od vsega, priznati svoje napake in poraze. Sploh ženskam, ki v tem času želijo ustrezati raznim družbenim normativom in se ob tem počutiti seveda tudi dobro. Toda, tako žal ali pa k sreči ne bo šlo.

Ženska mora najprej poskrbeti zase in za svoje počutje ter šele nato za vse drugo. Ko je ona v redu, lahko ta »v redu« deli še drugim.

Danes pa se vse preveč dogaja ravno obratno, kar kaže na nezrelo in celo škodljivo delovanje, ki ne prinaša nič dobrega ne nam samim ne drugim. Pomembno je, da se zavedamo svojih napak in se odgovorno trudimo iz njih kaj naučiti. Ključnega pomena je, da se osredotočimo na lastno dobro počutje in ne poskušamo zadovoljiti družbenih normativov na račun lastnega zadovoljstva.

Še ne dolgo nazaj sem tudi sama svojo navidezno zrelost in samozavest potrjevala skozi zunanje vplive, ki pa so v resnici potrjevali vse drugo, le mene ne.

Iskanje potrditve, da nekaj sem in da nekam pripadam, sem iskala povsod drugje, le v sebi ne. To me je privedlo do notranjega neravnovesja.

Verjela sem namreč ideji, da če ženska ni lepa, da tudi ljubeča ni. Ja, to je bila ena izmed iluzij, ki sem ji tedaj močno verjela. Dokler nisem spoznala, da sta pomembna notranja samozavest in ravnovesje, sem mislila, da je le zunanja lepota tista, ki izžareva samozavestno žensko.

Mislila sem, da sem notranje zrela, saj sem se oblačila, tako kot se navidezno oblačijo samozavestne ženske, moderno in šik. Ta moja prepričanja o sebi in zanikanje svoje lastne avtentičnosti pa so me stala tudi nekaj konfliktov in nezavednih odločitev, ki sem jih na koncu bridko obžalovala. Ampak ja, iz napak sem se nekaj naučila.

Kako najti notranje ravnovesje

A ne glede na to sem vedno v sebi hranila še nekaj prostora za razumevanje in idejo o tem, da če je možno zanetiti ogenj v hiši, je možno vzpostaviti tudi notranje ravnovesje in lepe odnose. Predvsem pa sem iskala način, kako postati zrela in resnično samozavestna.

Po ločitvi s partnerjem, s katerim imava enega otroka, sem mislila, da sem izgubila vse, a sem pravzaprav na koncu ugotovila, da me je izkušnja pripeljala do zavestnega samospoznavanja.

Kdo sem in kaj me resnično dela samozavestno ter zrelo? Zavedati sem se začela sebe v celoti. Tudi tistih manj prijetnih resnic, ki so bile iz moje strani razlog za razhod.

Kljub neizbežnemu, sem si zadala cilj, da najdem ravnovesje v sebi in ohranim odnos korekten. Na tej točki je bilo potrebno kar nekaj notranje moči in discipline, da sem na koncu dosegla, to, kar sem si želela. Danes se zavedam, kdo sem jaz kot ženska. In kot takšna se hvaležno zavedam, kaj so moje primarne naloge, zato da sploh lahko ohranim svojo notranjo podobo zdravo ter v ravnovesju.

Eden od rezultatov mojega večletnega dela na iskanju kakovosti življenja je, da sem s prakso zavestnega življenja dosegla zdravo in uravnoteženo življenje, tako navznoter kot tudi navzven. In povsem lahko se strinjam s Carlom Jungom, ki pravi: »Dokler nezavedno ne ozavestite, bo to usmerjalo vaše življenje in temu boste rekli usoda.«

Zato vas, dragi bralci vabim, da že danes naredite nekaj zase. Za vašo kakovost življenja gre.