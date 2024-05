Danes smo vsi priča obsesiji z lepoto, zdravjem in dobrim počutjem. Dobro počutje in vitalnost sta po mojih dosedanjih izkušnjah precej bolj kompleksna, kot si sploh mislimo.

Resnično vse, kar počnemo v življenju, je povezano med seboj in tako ali drugače vpliva na naše počutje ter kakovost življenja.

Ni pomembno samo, kaj jeste in kako se gibljete, temveč tudi, kako se ob tem počutite in zakaj sploh to počnete. Včasih se mi zdi smešno, da je toliko govora o zdravi prehrani in gibanju, saj smo nenehno bombardirani z zdravimi recepti in idealiziranimi telesi, ki naj bi nam zagotovili vitalnost. A za kakovostno življenje samo lepo telo pač ne bo dovolj.

Razumevanje sebe kot ključ do zdravega življenja

Zdrava prehrana in redno gibanje sta ključna za vitalnost, vendar sta le del celotne slike znotraj naših osebnih zgodb, odnosov, poklicnih poti, družbe in tako naprej. Potrebujemo namreč tudi razumevanje in pozornost do vsega drugega, kar vpliva na naš način življenja, če želimo živeti polno in kakovostno.

Pomembnejše je, kako se počutimo in kaj razmišljamo ob tem, kot pa koliko kalorij porabimo ali koliko bio korenčka pojemo. Vsaka misel šteje in priporočeno je, da se zavedamo svojih notranjih motivov pri vsem, kar počnemo.

Z razumevanjem samega sebe in zavedanjem o svojih dejanjih bo nato lažje sprejemati tudi odločitve v prid svojemu zdravju in celostnemu dobremu počutju. Prenehajte se obsojati in se raje osredotočite na pozitivne spremembe v življenju ter sprejmite odgovornost v svoje roke.

Moč misli in čustev na vitalnost

Vitalnost pomeni tudi opazovanje svojih misli in občutkov ter razvoj na osebnem nivoju. Ni pomembno samo to, kaj jemo in s kom se družimo, pač pa tudi kako razmišljamo in kaj dajemo v te naše male možgančke. Ko smo bolj zavestni svojih dejanj in misli, postane življenje lažje in preprostejše.

Kljub temu da se marsikdo trudi zdravo jesti in redno gibati, lahko pač še vedno nosi negativna občutja in misli v sebi. Vprašanje je, zakaj je še vedno toliko bolnih ljudi, kljub napredku v medicini.

Mogoče je zato smiselno razmisliti o preventivi in delovati tako, da kurativa ne bo več potrebna ali tako pogosta. Neki modrec je rekel, »da z mislimi ustvarjamo svet«, zato razmislimo tudi o tem, kako mislimo, ter kako naši miselni tokovi in čustva vplivajo ne le na odnose in naše vedenje, pač pa tudi na naše zdravje.

Ker ima prav vsaka misel močan vpliv na naše počutje in zdravje, je zato pomembno, da si upamo pogledati globlje vase in si dovolimo živeti polno, vsak trenutek.

Dragi bralci, ni potrebe, da ste na tej poti sami, a vendar si upajte raziskati svoje notranje vire ter dovolite občutkom in trenutkom, da napolnijo vaše srce.