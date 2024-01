Vse v življenju je vibracija, ali se tega zavedamo ali ne

Vsak atom vsaka celica in vsaka naša misel in občutek je v stanju določenega gibanja. Vsako gibanje pa oddaja določen občutek oziroma vibracijo, kar pa je dobro vedeti pri tem, je, da vsaka vibracija kreira energijo in svet, ki ga vidimo, občutimo in svet, v katerem živimo.

Vaše misli, občutki in razpoloženje, vsi nosijo določeno vibracijo, ki vplivajo na vaše življenje.

Če imate pozitivne misli in vibracijo, s tem kreirate in privabljate dobre stvari v vaše življenje, saj zakon privlačnosti deluje po principu, da pozitivne misli privabljajo pozitivne izide, nižje vibracije pa privabljajo negativne situacije.

Verjetno ste se vprašali, kaj pa sedaj? Kako privabiti v življenje dobre ljudi, lepe situacije in s tem boljše življenje?

Prvi način, kako dvigniti svoje občutke in svoje razpoloženje je ta, da ste hvaležni.

Tja, kamor usmerjate vašo pozornost in vaš fokus, tja gre vaša energija.

Prepričana sem, da se je vsakemu od vas zgodilo vsaj nekaj situacij v življenju, za katere ste lahko hvaležni. Sprememba se zgodi šele takrat, ko ste resnično hvaležni, ko občutite občutek hvaležnosti v telesu, šele takrat se dvigne vaša frekvenca in ne takrat, ko imate zgolj dobre misli, takrat se ne bo zgodilo nič.

To ni zgolj duhovno cvetoči koncept, to je koncept, ki je podprt iz strani znanstvenikov.

Študije so pokazale, da bolj kot ozaveščamo in se učimo biti hvaležni, bolj oprijemljive zdravstvene koristi ima to za nas. Hvaležnost zmanjšuje stres in izboljšuje naše duševno zdravje.

Predstavljajte si, da imate slab dan, ko se vam zdi, da vam gre vse narobe, takrat je pravi trenutek, da se spomnite in se vprašate, čemu ste resnično hvaležni v življenju.

Vaše čustveno stanje se bo ob misli in občutku hvaležnosti spreobrnilo na bolje. Preprosta dejanja in priznavanje temu, da je vse dobro, tako kot je, tudi če je to zgolj pogled v modro nebo in hvaležnost za skodelico kave ima moč, da spremeni vašo frekvenco in posledično vaše razpoloženje.

S tem pošiljate pozitivne vibracije in privabljate še več lepih situacij v življenje, za katere ste lahko hvaležni.

Na takšen način ustvarite zakon energije, saj ste hvaležni in privabljate dobre stvari in dobre stvari se zgodijo. S tem, ko čutite hvaležnost, postajate še bolj hvaležni. To je čudovit cikel, ki sam po sebi dovaja gorivo, saj hvaležnost gradi čustveno odpornost.

Ko življenje postane polno izzivov, vam hvaležen um pomaga ohraniti perspektivo, zato da nadaljujete svojo pot. Ne gre za to, da ne priznavate svojih težav, temveč da se soočite z njimi, ter da gledate na izzive kot del vašega učenja, za katerega ste hvaležni. Na takšen način postanete bolj močni, odporni in bolj pripravljeni na vse izzive v življenju.

Hvaležnost je veliko več, kot izgovorjava besede, to je transformativna sila, ki dvigne vašo vibracijo, ta pa je odvisna od vaše povezave, saj ko boste imeli pozitivne misli, se bo to širilo, kot se širi divja ljubezen. Ljubezen deluje na neizmerno močni frekvenci in ima zmogljivost, da transformera vaše življenje.

Predstavljajte si, da nekoga noro ljubite, ljubezen preplavi vaš sistem z različnimi kemikalijami za dobro počutje, kot je dopamin, oksitocin in endorfin in ne samo to, vibrirati začnete na visoki frekvenci, v momentu preklopite iz občutka pomanjkanja k obilju.

Ljubezen je polno stanje bivanja. Ko si v stanju čutenja ljubezni, ni prostora za negativnost, strah in skrbi. Posebna moč ljubezni je, da zdravi.

Ko imate strto srce, slab dan ali pa samo daljše obdobje boja ima ljubezen neizmerno moč zdravljenja. Ljubezen ponovno obarva siv in otopel svet in začini življenje, takrat ko je vse videti medlo.

Ste kdaj opazili čisto prisotnost dveh, ki se ljubita, tudi takrat, ko nastopi bolečina, je ta bolj znosna, srčna povezava med njima pa lažje očisti njun stres. To je eliksir ljubezni, ki deluje kot prava magija.

Prava ljubezen ni omejena, ampak ekspandira, ko je vaše srce polno, se naredi še več prostora za ljubezen. Najlepši del ljubezni pa je ta, da bolj kot ljubite več ljubezni privabljate v svoje življenje.

Ljubezen je kot magnet, ki povezuje ljudi in priložnosti, da rastemo skupaj. Ko ste v stanju ljubezni, ni razloga, da ne bi ljubili. Efekt ljubezni je eksponenten.

Ljubezen je tudi katalizator, da vaša zavest raste, ko ste v ljubezni, stopite v svojo resnično esenco. Vsako dejanje v ljubezni, dvigne vašo zavest in vas pripelje bližje k temu, kar v resnici ste. Ljubezen.

Občutek ljubezni vas pelje v globlje plasti vas samih, daje smisel vašemu bitu, in globino vaši zavesti. Kar pa resnično navdušuje pa je to, da ljubezen presega fizično raven, saj je univerzalni jezik vseh ljudi tega sveta. Ko ljubite, prispevate k veliko večji stvaritvi, kot si lahko mislite. Vaša visoka energija se prepleta s kozmično energijo, ki kreira harmonijo.

Dobro je vedeti tudi to, da ljubezen vključuje tudi zdravo postavljanje meja, to, da znamo reči ne, ko je to potrebno in se ne zadovoljiti z manj, kot si zaslužite. Postavljanje meja je forma energije, ki vibrira zelo visoko. S postavljanjem meja naredite prostor za zdrav in bolj enakovreden in harmoničen odnos.

V ljubezni se ne omejujte na občutke, temveč na življenjski slog. Naj bo vsaka odločitev in interakcija, ki jo naredite, podprta z ljubeznijo. Ne rabite delati pravice na tem svetu, saj lahko z majhnimi prijaznimi dejanji naredite močan izraz ljubezni in velikodušnosti.

Ko dajete brezpogojno, ne da da bi karkoli pričakovali v zameno, se vključite v sveto dejanje, ki povzdigne vašo vibracijo do neprimerljivih višin. Dobra stvar, ki jo je potrebno razumeti pri velikodušnosti je, da se ne oklepate obilja.

Ko dajete, delujete iz obilja v svoji miselnosti in ne iz pomanjkanja. To pomeni, da si rečete, da imate dovolj, da lahko delite. To preusmeri vašo miselnost iz pomanjkanja, in ko delate tako, privabljate obilje v vaše življenje.

Morda mislite, da izčrpavate vaše resurse s tem, ko dajete, ampak v bistvu pripravljate teren, da boste multiplicirali. Vsako dejanje, ki izhaja iz velikodušja, je energijska izmenjava med osebo, ki daje in med tistim, ki prejema. Oseba, ki prejema se čuti opaženo, ljubljeno in oskrbljeno.

Med tem, ko tisti, ki daje, prejme val vaše vibracijske energije. Takšna izmenjava poteka zato, ker vas dejanja velikodušnosti povezujejo s samim seboj, to pa je naravno stanje sočutja, ljubezni in obilja.

Tako kot ljubezen in hvaležnost, ima tudi hvaležnost moč zdravljenja. Če se počutite prazno, nepovezano in utrujeno, poskusite velikodušno nekomu nekaj dati.

Če se počutite revne, poskusite nekaj dati v dobrodelnost, če se počutite osamljeno, poskusite nekoga dvigniti z lepo opazko.

Spoznali boste, da vas navdihuje občutek lastnega namena. Vaša težava morda ne bo izginila, vendar bo nadzor nad tem oslabel in to pomeni, da bo nadomeščen z novim občutkom veselja in izpolnjenosti. Lepa stvar velikodušnosti je univerzalnost, saj ne rabite biti bogati in močni zato, da bi lahko dali.

Lahko podarite vaš čas, vašo ljubezen, vaše znanje ali pa preprosto vaš nasmeh. Vesolje ne razlikuje med manjšimi in večjimi dejanji ali velikodušjem. Do premika v vibraciji pride ne glede na lestvico.

Z velikodušnostjo se poveča tudi občutek do vas samih. S tem, ko dajete, prekinete delovanje iz ega, ki kriči, po pozornosti do sebe. Z velikodušnostjo dopuščate sebi, da se povežete z ostalimi, ki vibrirajo na isti ravni kot vi.

To ne samo, da izboljšuje vaše življenje, temveč kreira boljšo okolico, ki vibrira na isti frekvenci. Vaša velikodušnost je lahko kot iskra, ki prižge ogenj v drugih ljudeh. To pa vodi v kolektivni dvig energije. Pomemben je tudi pristop k velikodušnosti s prizemljenostjo, saj dajanje ni opravilo ali prikrajšanje za nekaj.

Ko dajete uravnovešeno, veste, kdaj dati in kdaj držati zase za svoj lastni obstoj. Ko ste velikodušni, ne pozabite biti velikodušni do samih sebe, saj je velikodušnost kot prelivanje skodelic s čajem, druga v drugo.