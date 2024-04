Po petih letih posta spet odprta pista, na njej tudi znani (FOTO)

Europark Maribor je po letu 2019, ko je nazadnje gostil veliko modno revijo znamk, ki se prodajajo pod njihovo streho, ponovno obudil modni dogodek. Na oder je kot povezovalka stopila Natalija Bratkovič, niti je v rokah držala založnica in modna strokovnjakinja Špela Štamol, zbrano množico pod odrom pa je s poletnimi uspešnicami zabavala Danijela Burjan - Buryana, ki je po poklicu veterinarka.

Natalija Bratkovič v času, ko ne vodi kmetije, povezuje domače dogodke. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Špela Štamol in Simona Mandl, center menedžerka Europarka Maribor, sta tudi tokrat pripravili dobro zabavo za obiskovalce. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

​»Na največji nakupovalni lokaciji severovzhodne Slovenije se je odvil nepozaben modni spektakel – Europarkova pomladno-poletna modna revija. Vrhunske manekenke in manekeni so obiskovalcem predstavili več kot sto stajlingov za pomlad in poletje 2024 ter jim tako ponudili ideje za popestritev garderobe,« pravijo v Europarku.

Katja Janko Puh, S.Oliver, in Sara Bosnić, marketing Maribor 24, sta redni obiskovalki modnih dogodkov. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Špela Štamol pa je dodala, da je modna revija nosila naziv Rdeča preproga, saj si po njenih besedah vsi, ki verjamejo vase, zaslužijo biti zvezde. Po modni brvi so se sprehodili znani Mariborčani, ki so zaznamovali različna obdobja – voditeljica in pevka Ana Praznik, modni fotograf Tibor Golob, plesalka in modna oblikovalka Gordana Grandošek Whiddon in tiktoker Žan Cehnar - Cehiboi.