Naučimo se biti hvaležni. Težje je, kot se nam zdi

Človeška narava je sama po sebi usmerjena k napredku in razvoju lahko pa je na trenutke tudi zelo bojevita in s tem ni popolnoma nič narobe, a le, če znamo v svoje življenje vpeljati več hvaležnosti in spoštovanja ter tistega, zaradi česar smo, to, kar smo in kar imamo.

Ali se zavedate tega, da bolj, ko ste v stanju hvaležnosti, še bolj pritegnete stvari, za katere ste hvaležni.

Če pa se osredotočite na tisto, česar nimate, je to recept, da nikoli ne boste zadovoljni in potešeni.

Če smo srečni, ni nujno, da bomo vedno hvaležni, saj je občutek hvaležnosti tisti, ki osrečuje.

Biti hvaležen ne pomeni, da si ne želimo več, pomeni le to, da smo hvaležen za to, kar imamo in smo potrpežljiv za tisto, kar še prihaja.

Hvaležnost spodbuja resnično odpuščanje in to se zgodi takrat, ko, ne potrebujemo več kot to, kar imamo v danem trenutku. Ena najvišjih oblik molitve je zahvala. Namesto da molite za stvari, bodi hvaležen za to, kar že imate.

To se zgodi takrat, ko sami pri sebi rečemo, hvala za to izkušnjo. In ta občutek v telesu občutimo.

Popolnoma nesmiselno je obžalovati in obsojati pomembne življenjske lekcije, saj hvaležnost za včerajšnji dan prinaša pomen, mir za danes in ustvarja pozitivno vizijo za jutri.

Ko nam življenje, da vse razloge za negativnost, pomislite na en dober razlog za pozitivnost. Občutek hvaležnosti vključuje vse, kar rabite vedeti na svoji poti. To pomeni, da ti dobri dnevi dajo srečo in slabi dnevi modrost. Oboje je pomembno vedeti zato, ker so vse stvari, ki so se vam zgodile, prispevale k vašemu napredku, zato je dobro hvaležnost vključiti v vse. To še posebej velja za odnose.

V svojem življenju srečujemo različne ljudi, in če jim damo priložnost, te imajo vsi nekaj pomembnega naučiti. Vedno obstaja razlog za nekaj, za kar smo lahko hvaležni.

Zavedanje hvaležnosti v sedanjosti spremeni veliko, saj nikoli ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo naslednje. Kar trenutno imamo, bo sčasoma postalo to, kar smo imeli, saj se življenje spreminja in z njim se lahko spremeni tudi vaše.

Ko smo hvaležni, stvari nikoli ne jemljemo za samoumevne, saj kar ločuje privilegij od koristi, je hvaležnost.

Tudi določene osebe in okoliščine, ki jih morda danes jemljemo samoumevno, so lahko edino, kar bi si želeli imeti jutri.

Ko izražate svojo hvaležnost, se spomnite, da največja hvaležnost ni zgolj izgovarjanje besed, temveč to, kar čutite, da hvaležnost je in to da jo živite.

Kar pa je najbolj pomembno, ni tisto, kar rečemo, ampak kako to živimo, zato ne govorite, ampak pokažite. Sama obljuba ni dovolj, podkrepiti jo je treba z dejanji. Dokažite.

Hvaležnost vključuje tudi vračanje v vsakdanjem vrvežu in se tega skoraj ne zavedamo, da prejmemo veliko več, kot damo, življenje pa brez te hvaležnosti ne more biti bogato.

Tako enostavno je preceniti pomembnost naših lastnih dosežkov v primerjavi s tem, kar smo pridobili s pomočjo drugih.

Največji poklon ljudem in okoliščinam, ki ste jih izgubili, ni žalost, ampak hvaležnost. Če nekaj ni trajalo večno, še ne pomeni, da ni bilo najboljše darilo, ki si ste si ga lahko zamislili.

Bodite hvaležni, da so se vaše poti križale in da ste imeli priložnost doživeti nekaj čudovitega.

Da bi bil resnično hvaležni, morate biti resnično prisotni, zato preštejte vse dragocene trenutke v svojem življenju in začnite z dihom, ki ga izvajate zdaj.

Pogosto pozabljamo, da največji čudež ni hoja po vodi, največji čudež je hoja po zeleni travi, prebivati globoko v sedanjem trenutku, da ga cenimo in da se počutimo popolnoma žive.

Dobro je vedeti tudi to, da opustimo nadzor, zato, da se pomnoži potencial za hvaležnost.

Včasih vložimo preveč moči, da bi nadzorovali vsak vidik svojega življenja, da se na poti popolnoma ne izgubimo.

Naučite se spustiti, malce bolj sprostiti in izberete pot, po kateri vas včasih zapelje življenje. Poskusite nekaj novega, bodite neustrašni, predvsem pa dajte vse od sebe in bodite dobri s tem, kar ste. Spuščanje nepotrebnih pričakovanj vam omogoča, da resnično izkusite nepričakovano. In največje radosti v življenju so pogosto nepričakovana presenečenja in priložnosti, ki jih nikoli niste predvideli.

Dragi bralci, v novem letu vam resnično želim več zavedanja hvaležnosti in stika s samim seboj, saj se ravno v hvaležnosti skriva naboj za radost in veselje.

Vse dobro vam želim.