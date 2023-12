V življenju se nam zgodijo trije pomembni ljubezenski odnosi. In zakaj ravno trije?

Prvi odnos je tisti najstniški, naivni odnos, ko se zaljubimo v nekoga in delujemo zgolj na podlagi trenutnih občutkov. In ko prvi val zaljubljenost mine, ne znamo več naprej, saj ne znamo biti odgovorni in zreli, da bi vedeli, kaj je v odnosu zares pomembno, da bi ga ohranili takšnega, kot je bil na začetku.

Popolnoma razumljivo je, da v najstniških letih nismo znali razumeti tako sebe kot drugega, zakaj sploh v odnosu smo in kaj pričakovati in ravno zato se odnos tudi konča.

Odnosi, ki delujejo na koristoljubju in udobju, ne zdržijo, saj dolgo časa ne. Zato je pomembno, da v odnosih iščemo skupno povezavo in cilje, saj je jasna vizija tisto, zaradi česar vztrajamo v odnosu tudi, ko ni vse v najlepšem redu.

Drugi odnos je tisti odnos v zrelejših letih in ta odnos je eden težjih odnosov, saj nam prinaša težke situacije in nas na ta način dela tudi osebnostno močnejše.

V težjih odnosih se znajdemo zato, ker nam življenje želi dati določeno lekcijo, zato da zrastemo, postanemo močnejši in se znotraj sebe razvijemo v to, kar smo. Človeka.

Velikokrat lahko v nezrelem odnosu doživimo občutke, izdaje, laži, ljubosumja in drame. A če smo dovolj navzoči znotraj sebe, nam takšen odnos sporoča, kaj nam je v odnosu resnično všeč in kaj je, tisto, kar odnos greni in česar ne sprejemamo.

In ko tudi takšen odnos mine, se šele takrat točno zavemo, česa si točno želimo, zato da bi osebnostno rastli in se čutili izpopolnjeni. Na podlagi takšnih preteklih izkušenj lažje ločimo ljudi med bolj razvite in manj razvite in ko so za nami takšne izkušnje, postanemo v prihodnosti bolj pazljivi in obzirni pri naslednji odločitvi, ko izbiramo partnerja.

Tretji odnos pa je tisti odnos, ki pride bolj spontano, brez kakršnih koli opozoril se v tišini priplazi v naša življenja.

Takšnega odnosa ne iščemo, takšen odnos pride sam po sebi brez katerih koli predznakov. Lahko se skrivate pred tem odnosom in ga zavračate, ampak vedite, da bo takšen odnos prestopil katero koli oviro, ki bo stala pred vami, a pogoj, da tretji odnos obstane, je ta, da ste se iz preteklih odnosov nekaj naučili.

To je odnos, ko se znajdete v položaju in čutite določeno skrb za to osebo, ne da bi se posebej morali truditi za to.

Ta odnos ni videti in niti se ne čuti kot običajna zaljubljenost, a le, če smo postali bolj odgovorni in obzirni do sebe.

V takšnem odnosu takoj opazimo nepopolnosti, a še vedno vidimo lepoto v tem istem človeku.

V takšnem odnosu ne morete ničesar prikriti, običajno si s takšnim človekom želite poročiti in si ustvariti družino.

Do tretjega odnosa sploh ne bi prišlo, če prvih dveh izkušenj ne bi bilo in iz katerih smo se imeli priložnost nečesa naučiti. Zato si je vredno zapomniti, da so izkušnje tiste, ki nas gradijo in delajo boljše tako nas same kot druge okoli nas.

Vredno je vztrajati in se podajati v odnose ter hoditi naprej.

Kaj pa je tisto, kar vas dela v odnosu boljše, dragi bralci?

Česa ste se vi naučili in preteklih izkušenj v odnosu do druge osebe?

Določena vprašanja se je treba vprašati, zato da dobimo odgovore na to, kaj si resnično.

želimo in česar ne, da v svoje življenje privabimo to, kar si zaslužimo.