Odkrijte resnično moč odnosov in sebe v njih

Verjamem, da je največje darilo: spoznati samega sebe.

Da bi to lahko dosegli, je ključno razumeti, kdo sploh smo mi. Pri tem se vprašajmo dve stvari. Kaj želimo in kaj potrebujemo?

Veliko ljudi misli, da odnosi ne delujejo zaradi pomanjkanja predanosti drug drugemu ali zaradi prekomernega vpliva zunanjega okolja.

V resnici pa pogosto razpadejo zato, ker v prvi vrsti ne poznamo sebe in nimamo pravega odnosa s seboj. Če se ne zavedamo svojih notranjih globin, prvega pravega odnosa niti ne moremo imeti.

Ali kot je rekel pater Karel Gržan: »da nas odtujenost od samega sebe lahko potisne celo v odvisnost.« In to ne samo od alkohola, droge, kave, hrane … pač pa celo od odnosov.

Odnos se začne pri meni

Pri spoznavanju sebe se premalokrat soočimo s svojimi strahovi in ​​skritimi željami. Iz različnih razlogov se umikamo spoznanju in resnici, ki bi se nam pri tem razkrila.

A če želimo uspeti v odnosih, moramo najprej razumeti sami sebe takšne kot smo z vsemi našimi željami in potrebami ter seveda talenti in tem, kaj sploh je v nas.

Kajti bolj kot to kaj bomo v nekem odnosu dobili je pomembno, kaj bomo mi v odnos dali. Zato bi se morali najprej osredotočiti na to kaj realno lahko ponudimo. In šele potem kaj od odnosa pričakujemo mi.

Če pa najprej usmerimo svojo zavest na druge, težko razumemo izvor težav v odnosih, saj se namreč velik del nahaja v naših rokah. Ena od pionirk literature za osebno rast Louise L. Hay v knjigi Telo je tvoje pravi, da »krivda vedno išče kazen«, zato menim, da bi vsak po svojih močeh morali namesto iskanja krivcev in krivde tam zunaj raje iskati odgovornost.

Začenši pri sebi seveda. Ko se tako odgovorno najprej obrnemo vase se potem šele začne graditi tudi naš zdrav odnos s svetom tam zunaj, kar je ključnega pomena za napredek in srečo.

Z jasno vizijo je vse lažje

Da bi lažje torej začeli katerikoli odnos in ga potem tudi vzdrževali, je priporočeno imeti najprej jasno vizijo ter se zavedati motiva, ki nas pri tem vodi.

Pozornost moramo ohraniti v sebi, v svojem umu. Tam se formira izbira smeri in prvi koraki k cilju. Preden stopimo v odnos, moramo zato dati roko na srce in razmisliti o svojih ciljih, ter tistih vrednotah, ki nam največ pomenijo, kajti prav to je tisto gorivo, ki poganja naše motive in razloge za naprej. In ko smo v nekem odnosu na ta način lažje, kljub morebitnemu nesoglasju s partnerjem, še vedno gremo v isto smer in hodimo po isti poti.

Toda včasih je razhod neizbežen. A tudi v tem primeru je potrebna vizija. Tako kot v odnos stopamo odgovorno, naj bi iz njega tudi odšli, kadar je to potrebno.

V vsakem primeru moramo sprejeti svoj del odgovornosti. Skušajmo zato ozavestiti, kaj je razlog za našo odločitev in kakšne bodo posledice.

Prioritete v odnosu

Odnosi ne smejo prinašati trpljenja. Čeprav so včasih boleči, morajo biti varni in omogočati prostor za iskreno izražanje obeh strani.

Kaj resnično želimo in kakšna so naša pričakovanja do drugih? To je pomembno vprašanje, ki slej ko prej pride na plan. In ko imamo jasno predstavo o svojih potrebah, jih delimo s tistim, ki nas želi vzajemno poslušati ter deliti svoje potrebe z nami.

Gre za izmenjavo, saj na ta način drugi spoznajo nas, mi pa njih. In potem ne pričakujemo, da nam bo ta drugi bral misli.

Toda če ne vemo, kaj ponujamo mi in kaj sploh realno lahko pričakujemo od drugih, se bomo v odnosu slej ko prej znašli v slepi ulici.

Trud za odnos

To, da bo v odnosu vedno vse teklo kot po maslu, je utopija.

Realnost je različnost, ki ni nujno, da se razide, ko imata dva drugačen pogled ali mnenje o neki stvari. Že od samega začetka moramo poznati svoje prioritete in sprejeti dejstvo, ki je neizbežno.

To, da ne bo vedno vse samo nam po godu. Ko to vzamemo v zakup se zmoremo odgovorno in čuječe soočati tudi z izzivi, saj vemo zakaj se je v nekem odnosu vredno potruditi. In tudi na ta način, ko gremo malce iz cone udobja, znova spoznavamo

sebe.

Ne le mi, pač pa večina ljudi, si želi harmonije in svobode v odnosih. A le malo jih zmore samorefleksije in pogledati vase, ter tu narediti prvi korak k spremembi, ki si jo tako zelo želijo. Bodite zato kar vi tisti, ki začne, ali kot je rekel Gandhi: »bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.«

Kaj pa vi, dragi bralci? Bi radi imeli dobre odnose, karkoli že to pomeni za vas? Bi radi tudi na ta način živeli bolj kakovostno življenje? Vprašajte se in pričnite z odgovorom na sebi že danes.

Prav zdaj bodite pogumni, močni in resnično željni.