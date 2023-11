To kar mislimo, tudi postanemo

Za vsakega od nas se življenjska pot nekoliko razlikuje, to pa zato, ker smo si različni, a hkrati tako zelo podobni, vsi si želimo, zdravja, sreče in obilja.

Ravno tukaj se pojavi vprašanje, kako doseči srečo, zdravje in obilje?

Nekako se odgovori zdijo preprosti, a vendar je človek kompleksno bitje, kar pomeni, da si včasih tudi po nepotrebnem zakomplicira svojo pot do uspeha in vitalnosti, pa čeprav je pot bolj preprosta, kot si mislimo.

Ljudje smo bitja, ki smo sposobna preoblikovati svojo biologijo skozi to, kar mislimo in čutimo.

Bolj kot smo depresivni in slabe volje bolj nam to uničuje naš imunski sistem. Ko je naš imunski sistem v neravnovesju, smo zato tudi nezadovoljni, in ko smo nezadovoljni v svoje življenje, ne pritegnemo nič drugega, kot nezadovoljstvo.

Potrebno je razumeti, da obilje pride šele takrat, ko so naše osnovne energijske kapacitete zapolnjene, to pa pomeni, ko je naše fizično zdravje stabilno in v ravnovesju.

Želite vedeti, kakšno je vaše telo danes?

Spomnite se, kaj ste mislili, jedli in čutili včeraj. Vas zanima, kakšno bo vaše telo jutri? Danes pazite na svoje misli, dejanja in čustva. Z odpiranjem srca in uma se boste izognili, da bi kdorkoli drug posegal v vaše telo, namesto vas.

Ne verjamete?

Poskusite.

Zdravilo je v vas, a ga ne uporabljate. Bolezen prihaja iz vas samih, a se je ne zavedate. Zapomnite si, da niste to, kar mislite, da ste, ampak tisto, kar mislite in čutite.

Vsi se za ciklamo v podobna vprašanja in situacije, saj se ne zavedamo svojih notranjih moči, svojih misli in svojih dejanj.

Kaj pa ste vi danes naredili, da se počutite dobro ali samo čakate na odrešitev, ki pa vendarle vemo, da ne obstaja.