Rojenim v letu 2017, ne bo treba opravljati vozniškega izpita

Spletna stran telegraph.co.uk je leta 2017 napovedal, da dojenčkom v tem letu ne bo nikoli treba opraviti vozniškega izpita. Lani so to potrdili, pet let po tej ugotovitvi.

Verjetno ste mislili, da se vožnje ne bo treba učiti samo otrokom bogatašev, saj jih bodo osebni šoferji peljali, kamor bodo želeli. No, pomislite še enkrat, kajti prihodnost, v kateri bomo vsi vozili avtomobile brez voznika, se zdi verjetnejša kot kdaj koli prej.

Optimistične napovedi pravijo, da bo ta novost na ulicah najrazvitejših svetovnih mest zaživela čez približno 10 let. To bi pomenilo, da rojenim leta 2017 res ne bo treba hoditi na tečaj vožnje ali opravljati vozniški izpit. Direktorica britanske podružnice AXA Amanda Blanc je v izjavi za The Telegraph dejala, da se zavarovalnice že močno pripravljajo na avtonomna vozila in pričakujejo, da bodo do leta 2032 postala normalen pojav v prometu.

Če si iz znanstvenofantastičnih romanov in filmov predstavljate mračno prihodnost, v kateri stroji prevzamejo vse vloge ljudi in se na koncu obrnejo proti svojemu stvarniku, se sprostite (vsaj za zdaj), saj naj bi avtonomna vozila zmanjšala število nesreč in naredila ulice varnejše, kot tudi cenejši prevoz za najrevnejše sloje prebivalstva. Ali gre za neutemeljen optimizem in trženje proizvajalcev teh vozil ali za verjetno prihodnost, v kateri bomo vsi uživali, bomo videli v prihodnjih letih.