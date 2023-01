Gospod, le karval bi ...

Recimo, da brez težav obvladamo vzporedne - paralelne zavoje, za smučarje, ki se spomnijo starejšega smučarskega izrazoslovja -, in kratke zavoje in se zlahka spustite po katerikoli progi - zdaj je čas, da se zares naučite karvanja.

Zarezne tehnike, torej. To lahko poskusite storiti sami, kar je tvegano, če govorimo o dobrem rezultatu, ali pa naučite na tečaju smučanja, pri usposobljenem učitelju smučanja v smučarski šoli. To drugo pomeni, da bo znanje boljše in da bo ostalo v vas.

Karvanje ni le videti elegantno, ampak je tudi zelo razburljivo! Če prej tehnike niste dobro razumeli pomeni, da po novem stojite na robniku smuči veliko več, kot ste bili navajeni doslej - in da boste po novem rezali zavoje brez drsenja. Včasih so rekli brez oddrsavanja.

Gre za nizanje popolnih ovinkov z natančno zarezanimi zavoji, ki izjemno povečajo užitek pri smučanju na urejenem pobočju.

Pred izumom poudarjenega stranskega loka na smučeh je bil zavoj, podoben zdajšnjim karving zavojem, rezerviran za hitre zavoje, in rezerviran za profesionalce in zares dobre smučarje.

Danes nova sodobna tehnika karving smučanja tudi povprečnim smučarjem omogoča, da v zavojih elegantno zarežejo v podlago, ne da bi robniki oddrsavali.

Zakaj se to zgodi? Karving smučka bo veliko lažje zavijala zaradi veliko ožjega srednjega dela smuči pod čevljem, če širino primerjamo s konicami ali repi.

Kljub temu se je treba naučiti pravilne tehnike. Preprosta obtežitev robnikov ni dovolj. Tudi najboljši učitelj smučanja ne bo iz vas naredil mojstra, če ne boste znali nekaterih najpomembnejših gibov - in iz njih potegniti najboljše.

Kakšne smuči potrebujete? Karving smuči in zmerno težavno pobočje, ki je lepo urejeno. Najbolje bi bilo, če bi imeli v sebi tudi moč in vzdržljivost, saj morate mišice uporabljati bolj ciljno kot pri običajnem smučanju.

Osnovni položaj

Pri karvingu se postavimo v nekoliko drugačen smučarski položaj, kot sicer. Če imate sicer smuči postavljene približno v širini bokov, jih zdaj namestite v širino ramen, saj to omogoča močnejšo obremenitev nog, predvsem kolen, in s tem smuči.

Kolena in gležnji so rahlo pokrčeni, golen pa pritiskamo naprej, na jezik na smučarskega čevelj. Položaj dlani in rok? Približno deset centimetrov pred zgornjim delom telesa.

Noge kot motor gibanja

Položaj in delo nog sta najbolj ključna stvar pri karvanju, saj ko vstopite v zavoj, pritisnete na notranji robnik zunanje smučke (na spodnjo smučko) in prestavite težo telesa naprej. Tu potrebujete vse mišice, saj je treba res močno in odločno pritisniti na smuči.

Pri zarezovanju zavoja začnete obremenjevati robnik veliko prej kot pri običajnem vzporednem zavoju. To dosežete tako, da celotno telo nagnete proti središču zavoja. Še bolj pritisnite v kolenih in jih potisnite proti hribu. Predstavljajte si, da se vozite z motorjem in se nagibate v ovinke.

Pritisnite medenico navzdol, kolikor je mogoče, in povečajte pritisk na podlago. Pri tem obremenite obe smučki, le da je spodnja smučka obremenjena malo bolj kot zgornja smučka. Takšna obremenitev obeh smuči pomeni, da greste v zavojih hitreje, hkrati pa ohranjate stabilnost.

Kaj se dogaja s telesom

Pri učenju smučanja in izvedbi navadnega nezareznega paralelnega zavoja vam je v glavo vbito, da morate v zavojih vedno narediti gib gor in dol. Pri karvingu načeloma ni tako.

Glavna naloga karving tehnike je, da telo vedno držite sredinsko nad smučmi. Preko stopalnih, kolenskih in kolčnih sklepov le uravnotežite telo glede teren, brez opaznih gibov navzgor in navzdol. Če manjši gibi še so, pa ni konec sveta.

Zgornji del telesa ostaja vedno bolj ali manj v istem položaju, le da se v zavoj nagnete kot pri vožnji z motorjem. Vse gibanje telesa izhaja in poteka iz bokov.

To pomeni, da imate nekoliko širši oprijem smuči kot prej; težo telesa premaknete naprej in se nagnete v zavoj. Čim prej močno pritisnete na notranji robnik zunanje smučke (spodnje smučke) tako, da pritisnete kolena proti naklonini.

Še vedno pa seveda pritiskate na obe smučki, zgornji del telesa pa ves čas ostaja v isti višini, torej brez opaznih premikov visoko-nizko, gor-dol..

V vaji je moč

Odložite smučarske palice. Poiščite srednje zahtevno pobočje, tam se boste najlažje naučili zarezovanja vpodlagoi. Smučajte vzporedno s pobočjem, pri tem še ne pospešujte preveč, tako se lahko bolje osredotočite na svojo držo.

• Roke položite na kolena in kolena med smučanjem potiskajte proti bregu

• Noge imejte v širini ramen in prenesite 60 odstotkov svoje teže na spodnjo smučko z

• Pazite, da pri tem ne zdrsnete z robnikov

• Opazili boste, da ko robnik prime in ko potisnete kolena proti hribu, samodejno zavijete v hrib. Če vajo izvajate pravilno, med njo ne boste oddrsavali navzdol po bregu. Nadzorujte svoje početje o tako, da p vaji pogledate linijo, ki ste jo zarezali v podlago

Ponavljajte vajo, dokler ne boste ves čas brez težav na robnikih, brez zdrsavanja! Ko se tega naučite, poskusite znova, vendar tokrat ne vozite vzporedno s strmino, ampak bolj navzdol

• Ostanite v enakem položaju kot pri prvi različici vaje, vendar poskusite vajo narediti z večjo hitrostjo

• Če vam uspe, umaknite roke s kolen.

• Poskusite izvesti gib kolena, s čimer ustvarite pritisk na notranji robnik zunanje smučke, brez pomoči rok in se s telesom nagnite proti bregu.

• Nato poskusite isto, vendar s palicami

Hitro boste ugotovili, da bosta povečan pritisk in postavljanje smuči in telesa v zavoj omogočila, da dosežete večjo hitrost.