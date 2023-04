Presenečeni boste, kaj osrečuje moške: družina, seks in zdravje niso na prvem mestu

Definicija moškosti se vse bolj odmika od tradicionalnih in po mnenju mnogih toksičnih norm. Po stoletjih, ko so jih zaznamovali fizična moč, čustveno zatiranje in družbeno kulturna moč, današnji najvplivnejši moški počasi redefinirajo moškost, da bi vključevali značilnosti, kot so: sočutje, občutljivost, poštenost in empatija.

Ob tem trendu je treba iskati odgovor na vprašanje iz naslova...

Pozitivno stanje duha

Da bi našli odgovor, je podjetje Harry's, ki ustvarja izdelke za moško nego, v sodelovanju z University College of London in psihologom Johnom Barryjem izvedlo raziskavo Harry's Masculinity Report, v kateri je sodelovalo 5000 moških med 18. in 95. letom. Vsi so bili z območja Amerike, med katerimi so bili pripadniki različnih ras, spolne usmerjenosti, stopnje izobrazbe, dohodkov ... poročajo na spletni strani zivim.hr.

Anketirancem so postavljali vprašanja o njihovem občutku sreče, samozavesti, čustveni stabilnosti, motivaciji, optimizmu in občutku nadzora nad svojim življenjem. Nato so jih vprašali, kako zadovoljni so s svojo kariero, odnosi, količino denarja, ki ga imajo, ravnotežjem med poklicnim in zasebnim življenjem, fizičnim videzom in duševnim zdravjem, prosili pa so jih tudi, naj povedo nekaj o vrednotah, ki so najpomembnejše za njim.

Rezultati so pokazali jasen trend: najmočnejši pokazatelj sreče moških je njihovo zadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo, najmočnejši znak zadovoljstva pri delu pa je, ali njihovo delo vpliva na uspeh podjetja, v katerem dela. Na to merilo vplivajo dejavniki, kot so, ali pri delu uporablja katerega od svojih posebnih talentov, ali mu je ponujeno napredovanje, kako pogosto in enostavno lahko klepeta s sodelavci, ali je njegovo mnenje cenjeno in ali ga sodelavci navdihujejo.

Ti rezultati se ujemajo z rezultati podobne študije, ki jo je prav tako vodil John Barry in je bila izvedena leta 2017 v Združenem kraljestvu. In potem je bilo odkrito, da je varna, zadovoljujoča zaposlitev najmočnejši napovedovalec pozitivnega razpoloženja povprečnega Britanca.

Moški, ki so zelo zadovoljni s svojim delom, so zelo verjetno zadovoljni tudi z drugimi vidiki svojega življenja, je pokazala raziskava.

Moški, ki delajo in so zadovoljni s svojim delom, so pogosteje pomirjeni sami s seboj. Vse ostalo: zadovoljstvo z zasebnim življenjem, odnosi in prijateljstvi je manj pomembno kot njegovo zadovoljstvo z delom, trdijo avtorji te študije.

Izpolnjujoča služba

Ko gre za ameriške moške, so za zadovoljstvom na delovnem mestu najpomembnejši znaki pozitivnega stanja duha: njihovo fizično in duševno zdravje, dohodek, starost (moški nad 50 let so bili občutno srečnejši) in končno njihov čustveni status. Raziskava je pokazala, da ima 91 odstotkov poročenih moških normalno ali nadpovprečno raven pozitivnega odnosa v primerjavi z 80-odstotki samskih moških. Prijateljstvo kot merilo se razlikuje po regijah, zato je zelo pomembno v življenju moških na ameriškem zahodu in severovzhodu, medtem ko je socializacija skozi šport in zdrav tekmovalni duh močnejši pokazatelj sreče moških na ameriškem jugu.

Seveda niso vsi moški enaki in niso vsi moški na položajih enaki: nekateri med njimi so zlorabi, drugi pa pionirji sprememb. Toda razumevanje splošnih trendov o dobrem počutju in sreči moških je ključno za razumevanje sprememb v definiciji moškosti, pa tudi za to, kako podpreti napredek v boju za enakost spolov.

Če nas ta raziskava lahko česa nauči, je to, da ameriški, tako kot britanski moški, ne gradijo svojega občutka sreče na tradicionalnih predstavah o moči, temveč na veliko tišji in mirnejši podlagi ukvarjanja z izpolnjujočim in smiselnim delom.