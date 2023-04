Dokazano najbolj zdrava rastlina na svetu, pa je nihče ne uživa

British Journal of Nutrition je objavil v svojem članku študije o zdravilnosti vodne kreše in njen pozitivni učinek na raka. Ugotovljeno je bilo, da lahko z rednim uživanjem dokaj majhnih količin te rastline preprečimo raka prostate in debelega črevesa. Študije so pokazale, da obkladki iz vodne kreše učinkovito zavirajo tumorje žlez in bezgavk. Zahvala gre njenim količinam spojin, imenovanih fenilitil izotiocianat (PEITC).

Ustavlja in zmanjšuje oksidativni stres, čisti kri, spodbuja apetit, čisti telo toksinov – to je le nekaj prednosti superrastline. Če je verjeti raziskavam, ta rastlina vsebuje več železa kot špinača in več vitamina C kot nekateri citrusi.

Iz vodne kreše se lahko naredi okusno juho, zelen kašast sok, pito, jo dodate k solatam ali pa jo preprosto dodate v svoj najljubši sendvič. Ima rahel pekoč okus, meni osebno podoben hrenu. Najpogosteje jo uživamo kot čaj.

Priporočeni odmerek je en kozarec vsakih nekaj dni, nič več kot to, saj se lahko pojavijo neželeni učinki. Vodno krešo je potrebno temeljito pregledati in očistiti, saj se z njo radi prenašajo številni zajedavci, vključno z metljajem. Prav tako se je pred njeno uporabo potrebno posvetovati z zdravnikom, saj nevtralizira delovanje nekaterih zdravil. Priporočen dnevni odmerek je maksimalno 20 gramov na dan, da ne preobremenimo ledvic, so nas podučili na spletni strani herbessa.