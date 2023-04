Koliko plastike je v naši krvi

Bi se tej raziskavi morali čuditi? Mar ni večina naše hrane zapakirana v plastiko? Zakaj so nam odstranili zabojnike za plastiko? Zato ker jo je preveč, ker je povsod. Še na Mont Everestu!

Študija ni bila obsežna, vendar bodo informacije, ki so jih pridobili znanstveniki, morda vplivale na to, da boste drugače gledali na plastiko, ki jo uporabljate vsak dan.

Plastika je povsod

Udeleženci študije so bili plastiki lahko izpostavljeni na različne načine – z vodo, hrano, zrakom, pa tudi s higienskimi izdelki, kot je zobna ščetka ali celo bleščilo za ustnice.

Mikroplastika ali drobni plastični delci so vseprisotni. Najdemo jih skoraj povsod na zemlji. Ali verjamete, da so mikroplastiko našli nedaleč od Mount Everesta, celo v Marianskem jarku, pa tudi v otroških iztrebkih. Na ta seznam lahko zdaj dodate človeško kri.

V študiji, objavljeni v Environment International, je imelo od 22 testiranih ljudi, 17 jih je imelo plastiko v krvi, kar je približno 77 odstotkov.

Po besedah ​​avtorja raziskave Dicka Vethaaka so rezultati revolucionarni, a nezadostni, saj je treba raziskavo razširiti in povečati število vzorcev.

Raziskovalci so vzeli vzorce krvi anonimnih, zdravih odraslih ljudi in iskali plastične delce velikosti od 700 do 500.000 nanometrov (nm). Za primerjavo, 700 nm je približno 140-krat manjše od širine človeškega lasu. Nam tako majhna količina sploh lahko škoduje?

Vrste mikroplastike, ki jih je največ v človeški krvi



Polietilen tereftalat (PET), ki se običajno uporablja za plastenke za vodo za enkratno uporabo, je bil najpogosteje najden plastični polimer (pri približno 50 odstotkov testiranih). Drugi najpogostejši, polistiren (PS), ki se uporablja za pakiranje živil in polistirensko peno, (sta bila najdena v približno 36 odstotkov vzorcev).

»Vsekakor je zaskrbljenost na mestu,« je povedal Wethaak za The Guardian. »Delci so v krvi in se prenašajo po telesu.«

Njegov edini nasvet vsem nam je, da močno zmanjšamo uporabo plastike v našem vsakdanu. Je to sploh mogoče? Plastika je res povsod. Odprite hladilnik, zgrozili se boste.

In še enkrat; kljub temu, da so študijo naredili na malem številu ljudi, je jasno, da je naša kri kontaminirana s plastiko. Raziskave bodo nadaljevali.

Kot navajajo avtorji študije sami, je potrebnih več raziskav za določitev tveganj za zdravje ljudi.

Zdaj je pomembno ugotoviti, kam gre ta plastika naprej v telesu? Ali jo je mogoče izločiti, ali se zadržuje v določenih organih? In ali sploh lahko prestopi krvno-možgansko pregrado?

Če nič drugega, ta študija opozarja na prekomerno uporabo plastike in spodbuja vse k razmišljanju o tem, kaj lahko storimo za zmanjšanje uporabe.