Prekuhana voda je mrtva voda. Ne pijte je

Preprosto je. Dokler ne poskusimo vsak dan načrtno piti čisto vodo. In že imamo problem. Problem, ki je rešljiv in še odvečnih kilogramov nas reši.

Človek mora vsak dan piti svežo vodo. Ste se zasačili, da niste več dni pili vode, ampak vse kaj drugega? In kako se potem prileže spiti vodo, veliko vode?

Testiranja krvi so pokazala, da je vzrok večine sodobnih bolezni dehidracija telesa, ki ustvarja v telesu kislo okolje. Dehidracija v tem smislu, da v celicah ni dovolj vode.

In že smo pri hujšanju. Najbrž ste se v življenju že velikokrat odločili, da boste določeno obdobje uživali samo vodo in nič sladkih tekočin, alkoholnih sploh ne ...

Še to, preden zamorimo o hujšanju z vodo: treba jo je piti čim bolj pogosto in v majhnih količinah, takole:

Dva do tri majhne požirke vode, kratek premor, potem pa spet dva do tri majhne požirke. Kdaj in koliko popijete, ni tako pomembno, nujno je, da vnesete v telo priporočeno dnevno količino vode. Splošno velja, da moški potrebujejo 3,5 decilitra za vsakih deset kilogramov teže, ženske pa tri decilitre.

Razmišljajmo, ko pijemo vodo, in kmalu bo to postalo podzavestna rutina in spoznali boste resnico, ki jo voda prinaša:

- en kozarec vode zjutraj, ko se zbudimo, pomaga aktivirati notranje organe,

- en kozarec vode 30 minut pred obrokom, pripravi in pospeši proces prebave hrane,

- en kozarec vode pred spanjem prepreči možgansko kap ali srčni napad ponoči ali v jutranjih urah, kot je najbolj pogosto.

Hujšam z vodo, nič lažjega

Tudi v mirovanju naše telo porablja energijo, to je jasno. Če želite, da telo porabi več kalorij, ko niste fizično aktivni, poskusite čez dan piti dovolj vode. Študija je pokazala, da se je v desetih minutah pitja pol litra vode poraba energije med nedejavnostjo povečala za 30 odstotkov. Ta učinek je trajal vsaj 60 minut, zato je priporočljivo vsako uro popiti nekaj vode.

Več drugih študij je spremljalo ljudi s čezmerno telesno težo, ki so več tednov popili 1–1,5 litra vode na dan. Ob koncu tega obdobja so opazili pomembno zmanjšanje teže, indeksa telesne mase (ITM), obsega pasu in telesne maščobe.

Zmanjšan apetit

Ste že slišali, da pitje vode zmanjša apetit? Nekateri zato pred obrokom popijejo malo vode.

Strokovnjaki so to idejo večkrat raziskali in pokazalo se je, da lahko voda dejansko pomaga zmanjšati apetit. To je še posebej vidno pri ljudeh srednjih let, pa tudi pri starejših.

Manj kalorij

Znano je, da imajo gazirani in negazirani sokovi visoke energijske vrednosti, voda pa ne. Če boste torej namesto teh sladkanih pijač pili vodo, boste zmanjšali vnos kalorij in s tem izgubili odvečne kilograme.

Kako popiti dovolj vode?

Za zdravje je pomembno, da pijemo dovolj vode, še posebej poleti. Zato poskrbite, da boste to tekočino uživali redno čez dan. Če vam to ni v navadi, vam svetujemo, da uporabite enega od naslednjih trikov, da vam to postane navada: Na mizo si postavite vrč vode in kozarec, da vas bo opominjal in da bo voda vedno pri roki. S seboj vedno imejte bidon z vodo. Na telefonu si nastavite alarm, ki vas bo vsako uro opomnil, da je čas za kozarec vode. Ne, ne skrbite, po nekaj dnevih rednega uživanja vode ne boste vsakih pet minut na stranišču.

Še o prekuhani vodi

V času sušnega obdobja nas dostikrat obveščajo, da je voda iz pip oporečna, da jo moramo pred uživanjem prekuhati. Kar se mora, se mora, vendar ... Prekuhana voda je mrtva voda! Ne pijte je, ker med drugim zgosti kri, kar je nevarno ...